AKP'li vekil arabayla bir kadına çarptı!

AKP Kahramanmaraş Milletvekili Yıldırım Mehmet Ramazanoğlu, şehit cenazesinden dönerken kaza yaptı ve 23 yaşındaki Canan Uzun’a çarptı. Hacettepe’de gerçekleştirilen ameliyat sonrasında yoğun bakımda tutulan Canan Uzun’un ameliyat sırasında kanamasının meydana geldiği ve bu durumun da hayati tehlikeye yol açabileceği belirtildi.

Halkinhabercisi.com isimli internet sitesi, AKP Kahramanmaraş Milletvekili Yıldırım Mehmet Ramazanoğlu’nun, önceki gün Ankara’da 23 yaşında evli ve 3 çocuk sahibi Canan Uzun’a arabayla çarptığı haberini duyurdu. Haberde, Ramazanoğlu’nun kaza sonrası olay yerinden kaçtığı iddia edildi. ANKA’nın ulaştığı Ramazanoğlu, kazayı doğruladı ve olay yerinden kaçmadığını söyledi. Ramazanoğlu, memleketi Kahramanmaraş’tan şehit cenazesinden döndüğü sırada kazanın meydana geldiğini aktararak olayı şöyle anlattı:

“Şehit cenazesinden dönerken, personelim rahatsız olunca aracımı kendim kullandım. 4 şeritli bir yol… Havaalanı yolundan Eskişehir yoluna 70 km. süratle gidiyordum. İki otobanı birbirinden ayıran demir korkuluklar var. Vatandaşımız refüjde birinci demir korkuluklardan atladı, ikincisini aşarken benim camıma çarptı. Ben 150 metre gibi bir mesafe sonrasında kontrollü bir şekilde durdum. İlk müdahaleyi ben yaptım. Kaza 14:30 sıralarında oldu. 155’i aradım ve hem kazayı bildirdim hem de ambulans istedim. Tüm bu sırada ben vatandaşımızın yanındayım. Atatürk Hastanesi’ne kaldırıldı, ben Hacettepe kökenli bir doktorum. Hacettepe’nin rektörü de sınıf arkadaşımdır. Hacettepe’ye aldırdık iç organlarda hasar yok ve kalçasında parçalı kırık var. Hastayı yakından takip ediyorum.”

Fiili bir durum olmasın diye kaçmış

Yerleşim yerlerinden uzak bir otoyolda kazanın meydana geldiğini ifade eden Ramazanoğlu, kazanın ardından 14:45’te ilk olarak 155’i aradığını ardından 14:53’te tekrar arayarak, ‘ambulansın nerede kaldığını’ sorduğunu söyledi. Bölgenin şehir merkezinden uzak olması nedeniyle kazadan jandarmayı da haberdar ettiğini belirten Ramazanoğlu, çok üzüldüğünü ifade etti. Çocuk hatsallıkları ve nöroloji uzmanı da olan Ramazanoğlu, “O yolda 130 km hız sınırı var. Allah’tan ben yavaş gidiyordum. O yolda süratli olsanız, vatandaş aracınıza atlasa sadece kalça kırığı ile kurtulamaz. Allah bu vatandaşımızı bize bağışladı. Kazanın ardından olay yerine gelen vatandaşlar arabama yönelik tahribatta bulundu. Bende daha sonra üzücü, fiili bir durum olmaması için uzaklaştım ve asayişten de ekip istedim, göz mesafesinde olayı takip ettim” dedi. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Uzun’a ilk tıbbi müdahalenin yapıldığını ifade eden Ramazanoğlu, buradaki hasta özel odalarının dolu olduğunu ve sınıf arkadaşı olan Hacettepe Hastanesi Üniversitesi rektörünü arayarak bu hastaneye nakledilmesini sağladığını ve tüm sağlık kontrollerinin yapılacağını ifade etti.

'Genç kadının durumu ağır'

AKP Kahramanmaraş Milletvekili Yıldırım Mehmet Ramazanoğlu’nun, çaptığı Canan Uzun Hacettepe Hastanesi’nde gerçekleştirilen ameliyat sonrasında yoğun bakımda tutuluyor. Hastanın vücudunda çok sayıda kırıklar olduğunu belirten doktorlar, ANKA’ya yaptıkları değerlendirmede, Uzun’un ortopedide ameliyata alındığını ameliyat sırasında kanama meydana geldiğini belirtti. Doktorlar, uyanık ve bilinci yerinde olan ve kan verilen Uzun’un kanama tehlikesi bulunduğunu ve bunun da hayati tehlikeye yol açabileceğini kaydetti. Doktorlar Uzun, kırıklarının fazlalığı nedeniyle tedavisinin uzun sürebileceğine dikkat çektiler.