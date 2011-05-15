AKP'li vekil adayını facebook sayfası şaşırttı

T24 - Tokat'ta AKP'nin beşinci sırada milletvekili adayı Cüneyt Aldemir'in, Facebook sayfasında kim tarafından konulduğu henüz bilinmeyen yarı çıplak kadın görüntüsü sayfayı ziyaret edenleri şaşırttı. Kısa süre sonra bu görüntü kaldırılırken. Aldemir virüs olabileceğini söyledi.





AKP Tokat milletvekili adayı Cüneyt Aldemir'in, seçim öncesi faaliyetlerini ve gezilerini vatandaşa Facebook kanalı ile duyurmak amacı ile açtığı sayfada yarı çıplak bir kadının fotoğrafı, sayfayı ziyaret edenlerin dikkatini çekti.

'10 Numara Hatun' adı altındaki paylaşımda, yarı çıplak bir kadının arkadan çekilmiş fotoğrafı yer aldı.

Kim tarafından konulduğu henüz öğrenilemeyen bu görüntü yaklaşık yarım saat sonra kaldırıldı.





