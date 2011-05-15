T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP'li vekil adayını facebook sayfası şaşırttı

Tokat'ta AKP'nin beşinci sırada milletvekili adayı Cüneyt Aldemir'in, Facebook sayfasında kim tarafından konulduğu henüz bilinmeyen yarı çıplak kadın görüntüsü s

15 Mayıs 2011 03:00

T24 - Tokat'ta AKP'nin beşinci sırada milletvekili adayı Cüneyt Aldemir'in, Facebook sayfasında kim tarafından konulduğu henüz bilinmeyen yarı çıplak kadın görüntüsü sayfayı ziyaret edenleri şaşırttı. Kısa süre sonra bu görüntü kaldırılırken. Aldemir virüs olabileceğini söyledi.

AKP'li adayın facebook sayfasında çıplak kadın

AKP Tokat milletvekili adayı Cüneyt Aldemir'in, seçim öncesi faaliyetlerini ve gezilerini vatandaşa Facebook kanalı ile duyurmak amacı ile açtığı sayfada yarı çıplak bir kadının fotoğrafı, sayfayı ziyaret edenlerin dikkatini çekti.

'10 Numara Hatun' adı altındaki paylaşımda, yarı çıplak bir kadının arkadan çekilmiş fotoğrafı yer aldı.

Kim tarafından konulduğu henüz öğrenilemeyen bu görüntü yaklaşık yarım saat sonra kaldırıldı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24