AKP'li vekil: 3 yılda üç seçim olma ihtimali yüksek

AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Türkiye'nin 2018 yılından itibaren üç yıl içerisinde üç seçim yaşama ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 3 yıl içerisinde üç ayrı seçim yaşama ihtimalinin yüksek olduğunu kaydeden AKP Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ 2018 yılının Ekim ayında yerel seçimlerin yapılmasının muhtemel olduğunu iddia etti.

2018'de yapılması planlanan yerel seçimlerin ardından 2019'da Cumhurbaşkanlığı, 2020'de ise genel seçimlerin gerçekleşmesi için AKP olarak çalışmalarının devam ettiğini belirten Özdağ, "Yeni bir değişiklik üzerinde çalışıyoruz. Siyasi parti liderleriyle görüşüldükten sonra öneri Meclis'te onanacak. Türkiye'nin acilen yeni bir Anayasa değişikliğine ihtiyacı var. Bu gerçekleştiği an tahminen 2018 Ekim ayında da yerel seçimler kapımızı çalacak. Yerel seçimler normalde 2019 yılında olacaktı. Milletvekili seçimi de 2019 yılında olacakken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce söylediği 'Milletvekilliği süresi 5 yıl olmalıydı' demesi ile bu dönem milletvekilliği yapanlar 5 yıl olarak milletvekilliği yapacak" dedi.

2018 yılında yapılacak yerel seçimlerde Manisa'da Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere 17 ilçe belediyesinden de AK Parti'nin zaferle ayrılacağını iddia eden Özdağ, genel seçimlerde ise Manisa'dan en az 7 milletvekili çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Özdağ, "Manisa'da Saadet Partisi'nin, Büyük Birlik Partisi'nin ciddi oyları var. Sadece onların değil CHP ve MHP'lilerin de oylarına talibiz. Bir şekilde HDP'ye aldanan yüzde 3 civarında oyun da ilk seçimlerde AK Parti'ye kayacağını düşünüyorum. Çünkü HDP'nin gerçek yüzünü Kürt kökenli Müslüman kardeşlerimiz gördü. 2018'de yapılacak olan yerel seçimlerde 500 bin oy alarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanacağımıza inanıyoruz. Sadece Büyükşehir'i değil 17 ilçe belediyesini de kazanmak ve yine yaptığımız çalışmalar neticesinde 2020 yılında yapılması muhtemel genel seçimlerde ise 7 milletvekili çıkarmayı hedefliyoruz. Tüm bunları başarırken de Manisa'yı Ege Bölgesi'nin zirve kenti yapmak istiyoruz. Hep birlikte halkayı daha da büyüteceğiz inşallah ve daha güçlü olacağız" diye konuştu.