T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP'li vatandaştan Erdoğan'ın damadına tepki: Hırsızlıklardan dolayı partiyi savunamıyoruz!

'Eğer kaybederseniz vebali yapılan hırsızlıklardır'

08 Mayıs 2015 12:48

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP’den milletvekili adayı olan damadı Berat Albayrak ile Ümraniye belediye başkanı Hasan Can, bir partilinin yolsuzluk tepkisiyle karşılaştı. AKP’li vatandaş ”AKP’yi hırsızlıklar yüzünden savunamıyoruz” dedi. ”Hırsızlık yapanlar halktan özür dilemeli” diye de ekledi.

Tepki gösteren vatandaş, AKP’nin küçülmesinde 4 milletvekilinin (yolsuzluğa bulaştığı iddia edilen 4 bakan) vebalinin olduğunu bunların ise çıkıp halktan özür dilemesi gerektiğini belirtti.

Erdoğan’ın damadı Berat Albayarak, AKP’li vatandaşın tepkisine İmam-ı Azam üzerinden kendince cevap vermeye çalıştı ama o vatandaşı sakinleştirmeye yetmedi. Aktif Haber'de yer alan habere göre, bunun üzerine salondaki başka bir AKP’li vatandaş da “söv geç ya, söv geç ya” gibi cümleler kullandı.

 

 

ETİKETLER

akpli vatandaşhırsızlıkcevaperdoğandamatberat albayrakümraniyetepkiyolsuzluksavunamıyoruzparti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24