AKP'li vatandaştan Erdoğan'ın damadına tepki: Hırsızlıklardan dolayı partiyi savunamıyoruz!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP’den milletvekili adayı olan damadı Berat Albayrak ile Ümraniye belediye başkanı Hasan Can, bir partilinin yolsuzluk tepkisiyle karşılaştı. AKP’li vatandaş ”AKP’yi hırsızlıklar yüzünden savunamıyoruz” dedi. ”Hırsızlık yapanlar halktan özür dilemeli” diye de ekledi.

Tepki gösteren vatandaş, AKP’nin küçülmesinde 4 milletvekilinin (yolsuzluğa bulaştığı iddia edilen 4 bakan) vebalinin olduğunu bunların ise çıkıp halktan özür dilemesi gerektiğini belirtti.

Erdoğan’ın damadı Berat Albayarak, AKP’li vatandaşın tepkisine İmam-ı Azam üzerinden kendince cevap vermeye çalıştı ama o vatandaşı sakinleştirmeye yetmedi. Aktif Haber'de yer alan habere göre, bunun üzerine salondaki başka bir AKP’li vatandaş da “söv geç ya, söv geç ya” gibi cümleler kullandı.