AKP'li Üstün: Orası sözün bitti yer, nereye kaçacak!

HÜLYA KARABAĞLI / T24 - ANKARA

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AKP Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, kelepçeli elleri ve arkasında cezaevi ring aracı eşliğinde eşini toprağa veren Doğan Yurdakul’un görüntüsüne kamuoyuyla birlikte Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından verilen tepkiye destek verdi.







'Ceza ve İnfaz sistemi insancıl olmalı'







T24’e konuşan Üstün, “Orası artık sözün bittiği yer. Her türlü kolaylık sağlanmalı. Aşırı hassasiyet gösterilmiş. Cenaze ortamı, kim kaçacak. Nereye kaçacak” dedi. Komisyon başkanına göre, “Ceza ve İnfaz Yasası insancıl olmalı. Sistem daha insancıl olmalı” .

İnfaz yasasında cezaevindeki hükümlü ve tutukluların ölüm ve hastalık gibi durumlarda izin alarak yakınlarını görmeleri için düzenlemeler yapıldığını anımsatan Üstün, “Bazen ileri bir düzenleme gereken şeyler yeterli olmayabiliyor”.







Elektronik kelepçe- evde infaz



Adalet Bakanlığı'nın ‘elektronik kelepçe’, ‘evde infaz’ gibi yeni hazırlıklar yaptığını dile getiren Üstün,” Ceza infaz sistemi daha insancıl olmalı. Adamın hanımı hayatını kaybetmiş. Burası artık ‘sözün bittiği yer’. Burada artık her türlü kolaylık sağlanmalıdır. Anlık uygulama yapılabilir. Cezaevi aracının mezarlığa kadar girmesi doğru değil. Hatta görevliler bu cenazeyi 10 - 15 metre uzaktan takip edebilir. Burada aşırı hassasiyet gösterilmiş. Cenaze ortamı kim kaçacak. Yani şahsi inisiyatif kullanılıp, daha rahat kontrol yapılabilir. Aşırı hassasiyet gösterilmiş”.





Cezaevi aracında yanarak ölüme yakın takip







Üstün, Van'dan İstanbul'a sevk sırasında cezaevi aracında çıkan yangını yakın takibe aldıklarını anlattı ve “ 5 mahkumun yanarak ölmesi insan olarak yüreğimizi parçaladı. Ailelerine sabır diliyorum. Bir nusubetten bin hayır çıkarılmalı. Adalet Bakanlığı bin hayır çıkarmalı. Biz de komisyon olarak bu konuda bir izleme ve gözlem dosyası oluşturduk. Burada, idari ya da cezai bir soruşturmaları izleyeceğiz. Oralardan çıkan sonuçlara bakacağız. Eğer insan hakları açısında bir ihmal görürsek müdahale etmeye hazırız" diye konuştu.







Mahkumların uzun yol kriterleri







Üstün, Adalet Bakanlığı'nın bu tür faciaların yaşanmaması için sevk kurallarını içeren bir genelge yayınlamasının gerekliliğine dikkat çekti ve “ Bakanlık, bu olayda eksikliklerini belirleyip bunları bir genelge olarak yayınlamalı. Yani, Van’dan çıkan bir araç, bu araç otobüs değil cezaevi aracı. Bu uzun yolda ne kadar sürede mola verebilir? Mahkumlar bu kadar uzun yola nasıl dayanabilir? Ne kadar saatte bir yemek yenmeli, araç bu uzun yola hazır mı? Mahkumlar yolu tümüyle kelepçeli mi bitirmeli? Ya da ne kadar saat kelepçe takılmalı? Tuvalet önemli bir sorundur. Ne kadar zaman da mola verilmeli? Bunlar tek tek belirlenerek bir genelge halinde yayımlanmalı" dedi.







Hükümlü yaşadığı yerde cezasını çeksin







TBMM'ye en çok cezaevi nakli için başvuru yapıldığını söyleyen Üstün, “ "Bakanlık cezaevi nakillerini de ele alabilir. Hükümlü, yaşadığı yerde cezasını çekmek istiyorsa; buna olumlu bakılmalı. Hem ailesine hem de kendisine büyük bir kolaylıktır".