AKP'li Üsküdar Belediyesi'nden Dubaili şirkete alkol ruhsatı

Dubaili şirket "Emaar Libadiye Gayrimenkul A.Ş" İstanbul Üsküdar Çamlıca eteklerinde 66 dönümlük arazi üzerinde yaptığı Emaar Square Projesi'nin AVM'si 28 Nisan'da açılışını yaptı. Dubaili şirketin, Türkiye'deki AVM'sinde alkol satabilmek için 27 Aralık 2016'da Üsküdar Belediyesi'ne yaptığı içki ruhsatı başvurusu kabul edildi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre süreç ise şöyle gelişti:

“Emaar Libadiye Gayrimenkul A.Ş tarafından yapılan içki ruhsatı başvurusu üzerine 31 Ocak 2017 günü Üsküdar Belediyesi'nin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, “içkili yer bölgesi” teklifini hazırlayarak belediye meclisine sundu.

Teklifte, Emaar Square AVM'nin bulunduğu alanın, Akaysa AVM de dâhil edilerek “içkili yer bölgesi” listesine alınması istendi.

Teklif, şubat ayı meclis oturumunda Hukuk-Çevre ve Sağlık komisyonlarına havale edildi. Ancak teklif meclise sunulmadı.

3 ay bekleyen dosya mayıs ayı meclis oturumunda gündeme geldi. Komisyonda görüşülmesi gereken dosya AKP tarafından önergeye dönüştürülerek 'jet' hızıyla geçirildi. CHP'li Meclis Üyesi Nezih Küçükerden yaşananları şöyle aktardı:

“Bugüne kadar böyle bir uygulama görmedik. Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Ayyıldız, ‘konu gazetelerde haber oldu, komisyonda tartışmaya gerek yok' diyerek Dubai şeyhinin AVM'si için istediği içki ruhsatını önerge olarak okudu. Meclis tarafından konu ‘teklif karar' olarak gündeme alındı ve oylamaya sunuldu. Üsküdar'da bu dönemde AKP'li yönetim 19 ruhsatı iptal etti. Söz konusu Dubai şeyhi olunca durum değişti.”

Dubai şeyhi için Üsküdar'daki içkili yerler sınırını genişleten karar, 2 Mayıs tarihli Üsküdar Belediyesi Meclis oturumunda AKP'lilerin “evet”, CHP'lilerin “hayır” oyu ile geçti.