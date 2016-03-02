AKP’li Uçma: Hz. Adem eşiyle birlikte ilahî bir proje olarak gönderilmiştir

AKP İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, Meclis Genel Kurulu’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesi konuşmasında ailenin yeryüzüne ilahi bir proje olarak gönderildiğini söyledi.

“Hazreti Adem yeryüzüne eşiyle birlikte, ilahî bir proje olarak, aile olarak gönderilmiştir” diyen Uçma’ya CHP’liler , “Uçuracaksın artık uçuracaksın” diye tepki gösterdi.

İzmir Milletvekili Musa Çam da, “Yakında uçacak Tayyip Erdoğan, uçacak” diye laf attı.

AKP’li Uçma HDP’ye “ Silahların dışında bütün önerileri burada konuşursanız en büyük destekçinizin ben olduğumu göreceksiniz” dedi.

TBMM tutanaklarında Uçma’nın kürsü konuşması şöyle:

İSMET UÇMA - Bir başka husus, sevgili arkadaşlarım, o da şudur: Aile bizde en kutsal kurum ve müessesedir. Aile yeryüzüne ilahî bir proje olarak gönderilmiştir. Zira, Hazreti Adem yeryüzüne eşiyle birlikte, ilahî bir proje olarak, aile olarak gönderilmiştir.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Yapmayın ya! Bu, ilahî proje, gökyüzü…

İSMET UÇMA (Devamla) - Ne olur… Ne olur…

MUSA ÇAM (İzmir) - Uçuracaksın, uçuracaksın artık!

İSMET UÇMA (Devamla) - Ne olur, ailelerimize yönelik söylemlerimize, üsluplarımıza…

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Gerçekten yakışmıyor. Tayyip Bey'e de yakışmıyor.

MUSA ÇAM (İzmir) - Yakında uçacak Tayyip Erdoğan, uçacak!

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Yapmayın, yazık günah!

İSMET UÇMA (Devamla) - Hayır, ben bunu genel olarak söylüyorum. Lütfen dikkat edelim.

GÜLAY YEDEKCİ (İstanbul) - Çok ayıp, çok! Türkiye Büyük Millet Meclisinde konuşuyorsunuz Beyefendi.

İSMET UÇMA (Devamla) - Allah'ın en başat kutsal olarak yeryüzünde ilk inşa hareketini başlattığı aileyi korumak zaten bir kültür değil midir sevgili arkadaşlar?

Bu kültürel değerlerimizi yok eden, altüst eden 28 Şubatla ilgili, kayıtlara geçmesi bakımından bir şeyi ifade edip onları kayıtlara geçirmek istiyorum.

"Her mevsimin bir dili vardır. Mesela eski bir şarkıya eşlik etmek istiyorsan eylülde dinleyeceksin, eski bir şarkı, eylülde dinleyeceksin. Çocuğunu vermeden kaybeden bir annenin yılgın ama mütevekkil çehresi en iyi haziranda anlaşılır. Bir vodvilde oynamak istiyorsan aralığı bekleyeceksin, duaların kabul olması için nisanı. Ya, şubat, çok kişi kâfir olmuştur." derdi babam.

Sevgili arkadaşlar, şimdi, saldırmazlık örfünü bozan taraf harbîdir. HDP'li arkadaşlarla paylaşmak istiyorum. Dünyanın bütün hukuk sistemlerinde, beşerî ya da beşerüstü sistemlerinde saldırmazlık örfünü bozan harbîdir. Dolayısıyla, saldırmazlık örfünün ne olduğunu -Sırrı Süreyya yok- bir gözden geçirmek gerekir.

Bir başkası, sevgili arkadaşlar, yani daima bütün hukuklarda mukabeleyibilmisil vardır, ne yapıyorsanız öyle. Sizi temin ederim ki bu konulardan çok rahatsızız, hepimiz acı çekiyoruz ama arkadaşlar, sizi temin ederim ki bu süreçte silahlar bırakılmadığı sürece yapılacak da başka bir şey yok. Varsa bir öneriniz söyleyin. Silahların dışında bütün önerileri burada konuşursanız en büyük destekçinizin ben olduğumu göreceksiniz. Ben gerçekten de demokratik ilkeler içerisinde bu ülkede konuşulamadık hiçbir şeyin olmaması gerektiğini, hiç kimsenin ama hiç kimsenin ötekinden daha çok insan olmadığını ifade etmek istiyorum.

Dün de küçük çadırlarımız vardı Bakanım, çadırlarımız büyüdü, kültür çadırlarımız büyüdü, sanat çadırlarımız büyüdü ve inşallah o kadar büyüyecek ki bütün bir gök kubbe milletimize çadır olacaktır