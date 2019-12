AKP'li Tüzme'nin makam aracı tekmelendi

T24 - Hakkâri'de mayın patlaması sonucu şehit olan Çavuş Emrah Aktaş, memleketinde toprağa verildi. Adana'da Hakkâri'de terörsitlerle girdiği çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Metin Can'ı uğurladı. Adana'daki cenaze törenine katılan AKP'li milletvekilleri protesto edilirken MErsin Milletvekili Kürşad Tüzmen'e gerçekleştirilecek bir saldırı son anda önlendi. Ayrıca Tüzmen'in aracı da teklemendi. Olay sonrası bir açıklamada bulunan kendisine gösterilen tepkiyi anlayışla karşıladığını belirtirken Tüzmen, "Cenaze töreninde gençlerin kullanıldığı, öne sürüldüğü belliydi. Bazı yaşlı kişilerin teşvik ettiği görülüyordu. Biz, 12 Eylül öncesinde kullanıldık. Bugün gençler de şehit cenazelerinde çok iyi kullanılıyorlar. Ben bunu çok yakinen anlayabiliyorum, orada kendimi görebiliyorum" dedi.





Tüzmen, şehit Uzman Çavuş Metin Can'ın, memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde cenazesi toprağa verildikten sonra mezarlık çıkışında gazetecilerin soruları üzerine yaptığı açıklamada, hem kendisine hem hükümete tepki gösterilmesinin kişilerin o anki acılarından kaynaklandığını belirtti.





''Acılı insanlarımızın tepkilerini anlayışla karşılıyorum'' diyen Tüzmen, ''Ben Yörük Türkmen Şöleni'nden geliyorum. Oradaki insanları da gördüm, onlar sevgi ekiyorlar, teröristler de mayın ekiyor'' dedi.





Tüzmen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada ise, Adana'nın Sarıçam ilçesinde yapılan 8. Yörük Türkmen Şenlikleri'ne davetli olduğunu, burada ''Türkmen Beyi'' ilan edildiğini, kutlamalar sonrasında şehit cenazesine katıldığını söyledi.





Gerek cenaze namazı, gerekse defin sırasında provokatörlerin kışkırttığı gençlerin tepkisiyle karşılaştığını hatırlatan Tüzmen, ''Cenaze töreninde gençlerin kullanıldığı, öne sürüldüğü belliydi. Bazı yaşlı kişilerin teşvik ettiği görülüyordu. Biz, 12 Eylül öncesinde kullanıldık. Bugün gençler de şehit cenazelerinde çok iyi kullanılıyorlar. Ben bunu çok yakinen anlayabiliyorum, orada kendimi görebiliyorum'' dedi.





Tepki gösteren gençlerin 1980 doğumlu bile olmadıklarını, şehit cenazelerinde bu çocukların kandırılıp öne sürüldüğünü savunan Tüzmen, şunları kaydetti:





''Terör örgütü bizi tehdit ediyor, diğer taraftan da milliyetçi geçinen kesim tarafından protesto ediliyoruz. Zaten bu çocukların hepsi 1980 doğumlu değiller. Bu ülkede gerçek milliyetçi ve gerçek ülkücüler beni çok iyi tanırlar. Biz şunu diyoruz, Türkmenler ve Yörükler bu ülkenin çok sıkıntı çeken bireyleri. Onların gelir seviyesi düşük, yaşam koşulları çok kötü. Eğitim durumları çok iyi değil ve parasızlar, işsiz güçsüzler. Ama Yörük ve Türkmenler bu toprağa sadece sevgi ekiyorlar Mevlana'nın dediği gibi. Bu toprağa sevgi ekiyorlar, başkaları gibi mayın ekmiyorlar. Yörükler hiçbir zaman bu ülkede bu şartlarda bu ülkenin askerine, öğretmenine, devletine kurşun sıkmamıştır. O nedenle Şehit cenazelerine baktığımda, yapılan protestolarla milliyetçi geçinen kesim, gençleri çok iyi kullanmasını beceriyorlar. Tıpkı, bir zamanlar bizi kullandıkları gibi''







Şehit Çavuş Aktaş'a hüzünlü veda







Hakkâri'de vatani görevini yaparken mayın patlaması sonucu şehit olan Emrah Aktaş'ın (21) cenazesi, askeri helikopterle Ulubey ilçesine bağlı Ören köyüne getirildi.





Şehidin naaşı evinin önünde bir süre bekletilirken, toplanan kalabalık terör örgütü aleyhine slogan attı. Cenazede anne Hatice ve baba Sami Aktaş'ı yakınları teskin etmeye çalıştı.





Cenaze daha sonra kortej eşliğinde Ören köyü, Düz Mahalle İlköğretim Okulu bahçesine getirildi. Burada kılınan namazın ardından şehidin cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.





Cenaze törenine şehidin yakınları Vali Orhan Düzgün, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Güder, CHP Ordu Milletvekili Rahmi Güner, Ordu Belediye Başkanı Seyit Torun, askeri ve sivil kurumların yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.





Terhisine 3 ay kala şehit düşen Emrah Aktaş'ın, babası gibi çiftçilikle uğraştığı ve nişanlı olduğu öğrenildi.







Şehit Uzman Çavuş Can Adana'da toprağa verildi







Metin Can'ın cenazesi Adana Asker Hastanesinden alınarak Kozan'da Türkeli Mahallesi, Ağlıboğaz Caddesi Türkmenistan Sokak'taki baba evine getirildi. Şehidin cenazesi daha sonra cenaze namazı için Hoşkadem Camisi'ne götürüldü.





Cami avlusunda ve dışarıda ellerinde bayraklarla toplanan vatandaşlar, cenaze törenine katılan Ak Parti Mersin milletvekili Kürşat Tüzmen'e tepki gösterdi. Uzun süre hükümet aleyhine sloganlar vatandaşlar, hükümeti istifaya çağırdılar.





Anne Seçkin Can, oğlunun tabutuna sarılarak, ''Sana söz verdim oğlum. Ağlamayacağım. Düşmanları sevindirmeyeceğim. Anneler Günü'mü kutlamanı beklerken, cenazeni getirdiler'' diye gözyaşı döktü.





Şehidin en küçük kardeşi Mete Can ise asker elbisesi giyerek şehit ağabeyine tabutu başında asker selamı verdi.





Törende AKP Mersin Milletvekili Kürşat Tüzmen ve Adana milletvekilleri bir grup tarafından protesto edildi. Milletvekillerini yuhalayan grubu, polis güçlükle engelledi.





Milletvekilleri bir saldırı endişesiyle hemen valilik aracına bindirildi. Yaşanan arbede sırasında bir grup Tüzmen'in makam aracını tekmeledi.





Kılınan cenaze namazı sonrası şehidin tabutu bir süre omuzlarda taşındıktan sonra Kozan şehir mezarlığındaki şehitliğe defnedildi.





Törene, Adana Valisi İlhan Atış, jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali Lapanta, İl Jandarma Alay Komutanı Kurmay Albay Mehmet Özer Güneş, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Recai Yıldırım, AK Parti Adana Milletvekili Ali Küçükaydın, MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, CHP Adana Milletvekili Hulusi Güvel, Adana Emniyet Müdürü Salih Kesmez, Kozan Kaymakamı İzzettin Sevgili, Belediye Başkanı Kazım Özgan ile çok sayıda asker, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.







Teröre 2 günde 4 şehit







Türkiye teröre 2 günde 4 şehit verdi. Önceki gün Dağlıca'dan 2 şehit haberi gelmişti, dün de Şırnak ve Hakkari'de mayına basan 2 asker şehit düştü. Piyade Er Emin Şener ve Uzman Onbaşı Abidin Tanrıkolu, Van ve Adıyaman'daki törenlerde dün (8 Mayıs 2010) toprağa verilmişti.