AKP'li Tüzmen'den Meclis'e mesajlı veda

T24- AK Parti milletvekili Kürşat Tüzmen bugün Meclis'e veda etti. Giderken eve götürdüğü çerçevelenmiş Uykusuz dergisinin kapağıyla yeni vekillere mesaj verdi.













Meclis'in ve Türk siyasetinin renkli isimlerinden AK Parti milletvekili Kürşat Tüzmen bugün Meclis'e veda etti.

AK Parti'nin 12 Haziran aday listesinde yer almayan Tüzmen, Meclis'teki odasını topladı. Tüzmen'in Meclis'e vedasına NTV tanıklık etti.

Tüzmen, odasının duvarına astığı fotoğrafları da topladı. Fotoğraflar arasında bir arkadaşının çektiği sualtı fotoğrafı ve bir köpek balığı fotoğrafı da vardı ama aralarında en dikkat çekici olanı Uykusuz mizah dergisi kapağıydı.

Başbakan Erdoğan'la bungee jampung yaparken resmedildiği kapağı anlatan Tüzmen "Oğlumun doğum günü ona doğum günü hediyesi olarak bunu bırakacağım. Çünkü siyasette yapılan atlayışlarda ip kullanmak bungee jampung oluyor, ipsiz atlarsanız bizim gibi olursunuz" diye konuştu.