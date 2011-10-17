AKP'li Tüzmen de erken mesai istedi

T24 - AKP'li Kürşat Tüzmen de şafak mesaisi tartışmasına katıldı: Büyükler işe sabah 07.00'da başlasın. Böylelikle trafiğe yüklenme olmaz.



AKP'nin Kızılcahamam Kampı'nın son gününde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, sabah 06.30'da yürüyüş yaptı. Bakan Yıldız'a Milletvekili Necati Çetinkaya ile Kürşat Tüzmen eşlik etti. Yürüyüşün ardından AKP'liler girdikleri bir pastanede son günlerin popüler konusu erken mesaiyi tartıştı.



Bakan Yıldız ,"Gün ışığından daha fazla yararlanmak için erken saatte işe başlamayı önerdim. Biz ülkemizin hak ettiği refah seviyesine çıkmak için daha fazla çalışmaya ihtiyacımız var. 2023 yılına hedef kondu daha çok çalışmamız lazım." dedi.



Dükkânını erken açanların daha fazla para kazandığını söyleyen Tüzmen ise, "Trafiği de rahatlatma açısından çocukların okula 9.00'da başlamaları gerektiğini belirtti: "Büyükler de işe sabah 07.00'da başlasın. Böylelikle aynı anda trafiğe yüklenme olmaz."



Milletvekilli Necati Çetinkaya ise üç vardiya halinde çalışma yapılabileceğini belirtti.





