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AKP'li Türkoğlu'nun 'Ergenekon' fotoğrafı ortaya çıktı

AKP'li Hacı Bayram Türkoğlu'nun Ergenekon sanığı Veli Küçük'le fotoğrafları ortaya çıktı.

13 Mayıs 2011 03:00

T24- AKP'nin MHP'den transfer ettiği milletvekili adayı Hacı Bayram Türkoğlu'nun Ergenekon sanığı Veli Küçük'le fotoğrafları ortaya çıktı. 

 


12 Hazian seçimlerinde seçmenlerinin karşısına Ergenekon sanıklarını çıkaran CHP'yi sert dille eleştiren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bu fotoğrafı seçmenlerine nasıl açıklayacağı merak konusu!

AK Parti'nin MHP'den transfer ettiği milletvekili adayı Dörtyol eski Belediye Başkanı Hacı Bayram Türkoğlu'nun, Ergenekon sanığı emekli general Veli Küçük'le çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı. AK Parti teşiklatları "Fotoğrafı partililere anlatamıyoruz, oy getirsin diye aldığmıız bir kişi bize oy kaybettirecek" endişesine kapıldı.

Sözcü'nün bugün sürmanşetine taşıdığı bu olayın ayrıntıları şöyle...

MHP'den transfer:

AK Parti, 2009 yerel seçimi ve referandum oylamasında sürekli kan kaybı yaşadığı Hatay'da MHP tabanının oyunu çekebilmek için ilginç bir transfer yaptı. 2002'de MHP'den milletvekili adayı olan ve iki dönem Dörtyol Belediye Başkanlığı yapan Hacı Bayram Türkoğlu, 5. sıradan aday gösterildi.

Küçük'le fotoğraf:

Türkoğlu'nun 2005-2006 yıllarında Azerbaycan'da katıldığı Türk Kurultayı'nda emekli general Veli Küçük'le çekilmiş fotoğrafı ortaya çıkarıldı. Fotoğrafta, AK Parti'nin adayı Türkoğlu ve Küçük ile Hataylı bazı siyasiler ve bürokratlar yer alıyor.

Memleketin paşası:

Çiçeği burnunda AK Partili Türkoğlu, fotoğraflarla açıklama gelmedi. Ancak Ergenekon sanığı Veli Küçük'ü Sözcü'ye şu sözlerle övdü:

"Fotoğraftaki kişi memlekete hizmet etmiş, emekli bir general. Memleketin paşası ile fotoğraf çktirdiysem ne var bunda?"

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