AKP'li Turan: Ülkemiz artık eski Türkiye değil

AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Ülkemiz artık eski Türkiye değil. Her alanda daha ciddi, daha iddialı projeler, yatırımlar hayata geçecek" dedi. Türkiye'nin bir döviz sorunu olduğunu söyleyen Turan, "Ama ekonominin tek sorunu asla döviz değildir. Yatırım, istihdam, ihracat, üretim hepsiyle beraber baktığımızda ortaya çıkan tablo ekonominin verilerini ortaya koyar, değerlendirilir" diye konuştu.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 2018-2019 yeni eğitim-öğretim döneminin başlaması nedeniyle Plevne Ortaokulu'nun açılış törenine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AKP Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Lapseki Belediye Başkanı AKP'li Eyüp Yılmaz, Umurbey Belediye Başkanı AKP'li Sami Yavaş, AKP Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız ve veliler ile öğrenciler katıldı.

"Dövizden kaynaklı sorunumuz var"

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çanakkale'de eğitim-öğretim yılının tüm velilere ve öğrencilere hayırlı olmasını dileyen Turan, "Yollar, köprüler, hanlar, hamamlar hepsi yapılır. Ama en önemli yatırım eğitime olan yatırımdır. Türkiyemiz her başlıkta büyümeye devam edecek. Konjektür olarak zaman zaman inmeler çıkmalar olacaktır. Dövizden kaynaklı sorunumuz var. Ama ekonominin tek sorunu asla döviz değildir. Yatırım, istihdam, ihracat, üretim hepsiyle beraber baktığımızda ortaya çıkan tablo ekonominin verilerini ortaya koyar, değerlendirilir. O yüzden zaman zaman ivme artsa da inse de bir gerçek var ki, yıl 2002'de bu ülkenin eğitim bütçesi 15 milyar civarında. Bu sene 135 milyarı buldu. Bu yatırımları onurla gururla devam ettireceğiz. Ülkemiz artık eski Türkiye değil. Her alanda daha ciddi, daha iddialı projeler, yatırımlar hayata geçecek" dedi.