AKP'li Turan: Kılıçdaroğlu, İnce'ye oy vermeyecek

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Yalova Milletveki Muharrem İnce'nin 24 Haziran seçimlerinden sonra partisinin genel başkanı olmak isteyeceğini ileri sürerek "Kılıçdaroğlu iddia ediyorum ki Muharrem İnce'ye oy vermeyecek. Çünkü 24 Haziran’ın sonrası var, o da biliyor" dedi.

AKP Çanakkale Kadın Kolları 5’inci Olağan İl Kongresi'nde konuşan Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin 24 Haziran seçimlerine yönelik olarak yaptıkları 4'lü ittifaka ilişkin olarak "Rahmetli Erbakan hocanın ömrü CHP ile kavgayla geçti. CHP’nin tüm hayatı o anlayışla kavgayla geçti. Bugün kardeş olmuşlar, yolları açık olsun. Ama biz bu hesabın ne için olduğunu biliyoruz. Bir aday çıkarttılar gördünüz. Bir defa o aday CHP’nin istediği bir aday değil. Neden değil biliyor musunuz? 5 senaryo geçti, 6’ncıya buna kaldılar. Kimin olduğunu biliyorsunuz ona gittiler, buna gittiler, o oldu, bu oldu, hiçbir senaryo tutmayınca Muharrem’e mecbur kaldılar" dedi.

"‘Gel Muharrem buraya’ ne saçma bir üslup"

Turan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin Cumhurbaşkanı adayını açıklarken ‘Gel Muharrem buraya’ sözlerini hatırlatarak "Böyle bir üslup mu olur, böyle bir cumhurbaşkanlığı mı olur. ‘Gel Muharrem buraya’ ne saçma bir üsluptur, nezaketsizliktir" dedi.

"Muharrem İnce, 24 Haziran'dan sonra CHP'nin genel başkanı olmak isteyecek"

CHP'de koltuk kavgası yaşandığını ileri süren Turan şöyle konuştu: "Senaryoyu üç beş gün sonra göreceksiniz. Dert Kılıçdaroğlu’nun koltuk kavgasından başka bir şey değil. Dert Muharrem, CHP’den daha çok oy alırsa, yeni dönemde CHP’nin genel başkanı olmak isteyecek. O yüzden almaması lazım diyor, yaklaşım bu. Kılıçdaroğlu, iddia ediyorum ki Muharrem İnce'ye oy vermeyecek. Çünkü 24 Haziran’ın sonrası var, o da biliyor. Onu sürdü malum tarlaya, hadi bakalım kavganı yap, bir ay sonra görüşelim dediler. Bunların dertleri ülkeyi büyütmek değil, bunların dertleri ülkenin ekonomisini, siyasetini büyütmek falan değil. Bir dertleri var, kendi partisinin koltuk kavgası. Ama herkes bunları biliyor. Kim bu ülkede iş yapar, üretir, kim bu ülkeyi büyütür, kim konuşur bunu biliyor."

600 delegenin katıldığı AK Parti İl Kadın Kolları seçiminde ise daha önce başkanlığı vekaleten yürüten Gülsüm Üstün, asaleten başkanlığa seçildi. (DHA)