AKP'li Tuğrul Türkeş: Muharrem İnce çok iyi performans gösteriyor

AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimlerine ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Türkeş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için “Çok iyi bir performans gösteriyor. Ama, ‘Ben Türkiye yöneteceğim’ diyen Cumhurbaşkanı adayı, bizi seçin biz yönetmeyeceğiz, biz eskiye döneceğiz diyor. Bu yanlış kampanya” dedi.

FOX TV’de yayınlanan Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Türkeş, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Devlet Bahçeli’nin erken seçim kararını bilmiyordu. Ama, AK Parti içinden başkaları biliyor olabilirdi. Bahçeli beni AK Parti-MHP koalisyonuna fazla istekli bulurdu.

"Meral Akşener daha iyi olabilirdi. Ben 4 abla ile büyüdüm. Onun için kadınlar saygı gösterilmesi gerektiğini o terbiyeyi alarak büyüdüm. Meral hanım erkek siyasetine dahil olmaya çalışıyor. Daha farklı bir siyaset yapması lazım ki yapamıyor. Yarın ile ilgili hiçbir şey yok.

"Muharrem İnce çok iyi bir performans gösteriyor. Ama, ‘Ben Türkiye yöneteceğim’ diyen Cumhurbaşkanı adayı, ‘bizi seçin biz yönetmeyeceğiz, biz eskiye döneceğiz’ diyor."