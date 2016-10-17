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AKP’li Tayyar’dan Ersoy Dede’ye: Reis seni davet eder ve sen de gidersen şerefsizsin!

“Sahte ByLock listesiyle AK Parti’ye operasyon çeken Ersoy Dede…”

17 Ekim 2016 19:40

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Twitter hesabından Nihat Doğan'la aynı kanalda program yaptığı için kendisini eleştiren 24 TV sunucusu ve Star yazarı Ersoy Dede'yi sert bir dille eleştirdi. 

Tayyar, AKP'li Tayyar, "Sahte ByLock listesiyle AK Parti'ye operasyon çeken Ersoy Dede diyor ki Reis'e laf eden Nihat Doğan'la aynı kanalda nasıl program yaparmışım! Reis, Nihat Doğan'ı külliyeye davet etti. Ey Ersoy Dede Reis seni davet eder ve sen de gidersen şerefsizsin!" dedi. AKP'li Tayyar, Dede için paylaştığı mesajları daha sonra sildi.

Şamil Tayyar'ın Ersoy Dede için yazdığı mesajlar şöyle:

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