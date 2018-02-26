AKP'li Tayyar: Süleyman Soylu'nun istifasını bekleyenlere kötü haber, bakan yerinde, Reis arkasında!

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar dün yaptığı konuşmayla istifa edeceği iddia edilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında kişisel Twitter hesabından bir tweet attı. Tayyar, "Soylu istifa edecek veya görevden alınacak diye bekleyenlere kötü haberim var. Bakan yerinde, Reis'in desteği arkasında" dedi.

Soylu'nun Trabzon'da yaptığı konuşmasında bazı ifadeler 'veda' olarak yorumlanmıştı. Soylu'nun Erdoğan'a yakın bakanlarla yaşadığı gerginlik yüzünden istifa edeceği iddia edilmişti.

Soylu, memleketi Trabzon’da AKP'lilere yaptığı konuşmada, “Eğer, sıkıntıda olduğunuz görülüyorsa geri çekilmekten hiçbir zaman vazgeçmeyin. Geri çekilmek de bir erdemdir. Hangi görevde olursam olayım Recep Tayyip Erdoğan’ın neferi olarak hayatıma devam edeceğim. Hakkınızı helal etmenizi diliyorum" demişti.