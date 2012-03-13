AKP'li Tayyar: Şener ve Şık operasyonlarında ana yoldan sapma vardı

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Nedim Şener ve Ahmet Şık’ın 375 gün sonra gelen tahliyesini “Ergenekon bin intikam değil hukuk davası değil. Esas nokta darbe iddialarıdır. Nedim Şener ve Ahmet Şık operasyonları ana yoldan yan yola sapmadır. Bu yanlıştan dönüldü” dedi.

Tahliyelerin Ergenekon darbe davasının ana eksenine oturması açısından olumlu olduğunu söyleyen Tayyar, kamuoyunun tepkisine sürdüğü Hrant Dink kararına dikkat çekti. “Karar bir hukuk skandaladır” diyen Tayyar, “Ortada örgütlü bir eylem olduğu halde örgütü ortaya çıkaracak sonuç çıkmadı. Oysa dosyaya baktığınızda, eylemin Trabzon hücresi tarafından gerçekleştirildiği çok açık görülüyor. Önümüzdeki dönem sapla samanın karışmadığı karanlık olaylardan gerçek faillerin üzerine gitme konusunda kararlığın sergileneceği bir dönem olur” temennisinde bulundu.