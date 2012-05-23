AKP'li Tayyar: Polis kaynaklı suç şebekesi var, dinleniyorum, yakınlarım izleniyor

AKP Milletvekili Şamil Tayyar önemli iddialarda bulunurken, polisi suç şebekesi kurmakla suçladı. Tayyar'ın ‘’Telefonlarım dinleniyor, yakınlarım izleniyor’’ demesi üzerine İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin iki müfettişi Gaziantep’e gönderdi.

Gazeteport’un haberine göre AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar çok önemli iddialarda bulundu ve siyaseti dizayn için Gaziantep’te polis kaynaklı bir suç şebekesi olduğunu öne sürdü.

Tayyar, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’e başvurarak, ‘’Telefonlarım dinleniyor, yakınlarım izleniyor’’ dedi. Bakan Şahin de, araştırma yapmak üzere iki Mülkiye müfettişini Gaziantep’e gönderdi.

Tayyar, sadece bir kişi ile paylaştığı bazı konuları, ilgisiz kişilerin de öğrenmesinden şüphelendiğini, yaptığı araştırma sonucu, kendisinin ve yakınlarının telefonlarının dinlendiğini ve izlendiğini savundu. Tayyar, Gaziantep milletvekili ve Aile-Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in de bu şebekenin hedefi olduğunu öne sürdü. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’e bu konuda bir dilekçe de veren Tayyar, şu açıklamayı yaptı:

‘’Gaziantep’de siyaseti dizayn etmek isteyen bir şebeke var. İşin içinde, Gaziantep İstihbarat Şube Müdürlüğü bulunuyor. Hukuki olarak bir milletvekilinin telefonlarını dinleyemeyecekleri için, önleyici istihbarat adı altında bana yakın kişileri dinliyorlar, onlarla yaptığım görüşmeler nedeniyle, ben de dinleniyorum. Bu iş sadece bana yönelik değil, ciddi araştırılırsa Aile Bakanımız Fatma Şahin’e kadar uzanacak bir tehdit boyutu olduğu ortaya çıkar’’



‘Şantaj amacı da var’’



Tayyar, Gaziantep siyasetinde etkin olan politikacı, bürokrat, iş adamı gibi bazı kişilerin hedefte olduğunu, karşı grupta yer alan suç şebekesinin de bunları saf dışı bırakmayı hedeflediğini savundu. ‘’Telefon dinlemesi ile elde edilen ve o kişiyi sıkıntıya sokacak bazı konular, ‘Bilgi Notu’ adı altında servis ediliyor’’ diyen Tayyar şunları söyledi:

‘’Kim kimin aleyhinde konuşmuş, kimin ne bağlantıları var, bu gibi konular, suç şebekesinin içinde bulunan ve Antep siyasetini dizayn etmek isteyen bazı yerel siyasetçilerin de olduğu kişilere servis ediliyor. Bu da ilişkileri bozmada kullanılıyor. Siyasetin içinde ya da politikayı düşünen bir iş adamının, gizlediği bir ilişkisi saptanıyor, şantaj amaçlı kullanılıyor. Şebeke, Gaziantep'in ticaretini, siyasetini ve sermayesini dizayn etmeye çalışıyor. Hukuka aykırı, telefon dinlemeleri yapılıyor. Emniyet içinde de, bazı yerel siyasi unsurlar ve çıkar odaklarıyla irtibatlı gruplar var’’

Tayyar, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ile görüştüğünü ve tüm saptamalarını bir dilekçe ile sunup, şikayetçi olduğunu belirterek, ‘’İki müfettiş görevlendirildi ve incelemeye başlandı. Bu iş meslek taassubu içinde kapatılmaz ise, ortaya çok büyük olaylar çıkacak’’ dedi.(