AKP’li Tayyar: İspatlasınlar istifa ederim

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, "Doğrudan sınavsız üniversitelere bir Suriyelinin alındığını bana ispat ederseniz, ben 24 saat içinde milletvekilliğimi bırakabilirim" dedi.

CHP'nin, Suriyelilerin sınavsız olarak üniversitelere girdiği yönündeki iddialarını sert bir dille eleştiren Tayyar, üniversitelere sınavsız bir Suriyeli bile alınmadığını öne sürdü.

Tayyar, CHP'nin Suriyeliler üzerinden yalan propaganda yaparak 'hayır' kampanyasını yürüttüğünü ileri sürdü.

İddiaların asılsız olduğunu söyleyen Tayyar, “Üniversitelere yatay geçiş söz konusu, liseyi bitirmiş Suriye'nin herhangi bir yerindeki üniversitede kaydı olmayan bir kişinin sınavsız olarak Türkiye'deki bir üniversiteye girmesi asla mümkün değildir. Eğer Suriye'de bir üniversitede okuyor ise yabancı öğrenci kontenjanından yatay geçiş söz konusudur. Bu sadece Suriyeli öğrencilere sağlanan bir hak değildir, yurt dışından Türkiye'ye giren yabancı öğrenci kontenjanından sağlanan bir imkandır. Asla sınavsız geçiş mümkün değildir, eğer içinizden herhangi biri özellikle gönlü CHP'de olan gazetedeki arkadaşlara sesleniyorum. Doğrudan sınavsız üniversitelere bir Suriyelinin alındığını bana ispat ederseniz, ben 24 saat içinde milletvekilliğimi bırakabilirim” dedi.

CHP'nin, Suriyeliler üzerinden yalan propaganda yaptığını iddia eden Tayyar, “CHP diyor ki Suriyelileri ayda bin 219 lira maaş bağlanmış külliyen yalan, hiçbir Suriyeliye devletin bir maaş bağlaması asla söz konusu değildir. Sadece kampta kalan Suriyelilere ayda 100 lira kişi başı ödeme yapılmaktadır. O da nakdi olarak değil onlara dağıtılan kartlara temel ihtiyaçlarını gidermek üzere yükleme yapılmaktadır, onlar da kamptaki marketlerden alışveriş yapmaktadır” şeklinde konuştu.