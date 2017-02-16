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AKP’li Tayyar: Atatürk yaşasaydı muhtemeldir ki evet derdi

"El Bab’da askerlerimizin bulunduğu bölgenin bombalanması kesinlikle kaza değildir"

16 Şubat 2017 23:56

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, referandumla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Atatürk yaşasaydı muhtemeldir ki evet derdi" dedi.

Sözcü’de yer alan habere göre Tayyar, katıldığı bir televizyon programında, anayasa değişikliği için yapılacak referandumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tayyar, “Yeni anayasa metninde Cumhurbaşkanın sadece bütçe teklifi sunma yetkisi var, diğer kanun tekliflerini milletvekilleri verecek. Cumhurbaşkanlığı modeli devlet içindeki paralel yapılanmaların da önüne bariyer kuracak” ifadelerini kullandı.

"El Bab tesadüf değil"

El Bab operasyonunda Türk askerlerinin bulunduğu bölgenin bombalanmasının tesadüf olmadığını söyleyen Tayyar, “El Bab’da askerlerimizin bulunduğu bölgenin bombalanması kesinlikle kaza değildir. Olayın biran önce aydınlatılması gerekir” şeklinde konuştu.

CHP'nin AYM kararı

Tayyar, CHP’nin Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) gitmeme kararını değerlendirerek, “AYM’ye gitmeme kararını pozitif buluyorum, yanlışlarını geç de olsa idrak ettikleri kanaatindeyim” dedi.

Tayyar, başörtüsü nedeniyle bir lise öğrencisi genç kıza yapılan saldırıya ilgili, “Lise öğrencisi genç kıza başörtüsü nedeniyle yapılan saldırının savunulacak hiçbir yanı yoktur, alçakça bir saldırıdır. Saldırı demokrasiye bir müdahaledir, hesabı sorulmalıdır” dedi.

Milletvekili Tayyar, Doğan Medya Grubu'nun 'hayır' oyu vereceğini açıkladığı için İrfan Değirmenci’nin görevine son verilmesiyle ilgili, “İrfan Değirmenci hayır dediği için değil, izlenmediği için gönderildi, aksi olsa Emin Çapa’yı getirmezlerdi” diye konuştu.

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