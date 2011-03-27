AKP'li Tanrıverdi: Oynaşla zaman kaybetmeyin

T24 - AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi bu yıl ikincisi düzenlenen Yerel Yönetimler Sempozyumu’nda tartışılacak sözlere imza attı. Tanrıverdi, gençlerin eğitimi ve sorunlarının çözümü konusunda atılması gereken adımlara da dikkat çektiği konuşmasında "Partimizin en önemli hedeflerinden biri de en dinamik zenginliğimiz olan enerji yüklü sorgulayıcı ve üretken olmak için fırsat gözetleyen genç kuşakların ülkemizin esenliği refahı ve mutluluğuna yönelik olarak yola revan kılmaktır. Çünkü her bir genç insanımız Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştadır ve oyunla oynaşla kaybedecek zamanları olmadığını bir an önce görmeye ihtiyaçları vardır" diye konuştu.

AKP Genel Merkezi’nde düzenlenen Yerel Yönetimler Sempozyumu’nun açılış konuşmasını gerçekleştiren Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, artık ülkeler yerine şehirlerin yarışmaya başladığını, yerel yönetimlerin sadece şehirlerin değil ülkelerin de aynası haline geldiğini söyledi. AKP’nin yerel yönetimlerde elde ettiği başarıyı rakamlarla açıklayan Tanrıverdi, "Mahalli idareler seçimlerinde bin 466 belediye başkanlığı kazanmıştık. AK Partili belediye başkanlığı sayısı bin 507’ye ulaşmıştır. Bunların 5’inde kadın belediye başkanı vardır. Toplam belediye sayısının yüzde 54.47’si AK Partili belediyelerdir. Belediye meclis üye sayımız 14 bin 936 olup, toplam 33 bin 757 belediye meclis üyesi arasında yüzde 44’lük bir orana sahiptir. Bunların da 667’si kadınlardan 605’i genç arkadaşlarımızdan oluşmaktadır. 3 bin 284 il genel meclis üyesinden bin 896’sı yani yüzde 56’sı AK Partilidir. Bunların da 36’sı gençlerden 55’i de kadınlardan oluşmaktadır" diye konuştu.



'Oyunla oynaşla vakit kaybedecek zaman yok'

Tüm dünyanın geleceğinin genç nüfusların yüreğine, performansına, beynine ve ferasetine emanet olduğuna vurgu yapan Tanrıverdi, seçimlerden ziyade genç nesilleri kazanmayı amaçladıklarını da sözlerine ekledi. Türkiye’nin genç nüfusunun pek çok Avrupa ülkesinin nüfusundan bile fazla olduğuna dikkat çeken Hüseyin Tanrıverdi, "Ülkemizin imar ve islahını ve aslında bütün bir dünyanın imar ve ıslahına kendini adayacak gençleri yetiştirmek görevi ile yükümlüyüz. Partimizin en önemli hedeflerinden biri de en dinamik zenginliğimiz olan enerji yüklü sorgulayıcı ve üretken olmak için fırsat gözetleyen genç kuşakların ülkemizin esenliği refahı ve mutluluğuna yönelik olarak yola revan kılmaktır. Çünkü her bir genç insanımız Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştadır ve oyunla oynaşla kaybedecek zamanları olmadığını bir an önce görmeye ihtiyaçları vardır" diye konuştu.



Gençler üzerinden Bizns oyunları oynanıyor

Tanrıverdi, siyasetle gençlerin arasındaki engelleri kaldırmak için çalışmalar yaptıklarını ve gençlerin kendi potansiyellerinin görevlerinin farkında olmaları gerektiğini de vurguladığı konuşmasında, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bir gençlik ile yola devam etmek arzusunda olduklarını kaydetti. Gençlerin dün olduğu gibi bugün de Bizans oyunları, manipülasyonlar, provokasyonlar ve kirli tezgahlara kurban bırakılmak istenildiğini kaydeden Tanrıverdi, polise tokat atan BDP milletvekili, Sebahat Tuncel’e de şu şekilde göndermede bulundu: "Fildişi kulesinin terasındaki saltanat koltuğunda kurulup ‘gençler sokağa çıkın kırın kırılın yıkın yıkılın’ diyerek fegaranlar eriyorlar. Çocuk yaşta gençlerin eline taş verip sanki oyun bahçesinde oyun oynatıyor gibi sağa sola taş attırmayı başaramayanlar kendileri ellerine taş alıp öfke kusuyorlar. Gençlerin eline silahlar tutuşturup birbirlerine kurşun sıktırmayı başaramayanlar cinnet geçirircesine kine kapılıp tokatlar savuruyorlar. ‘Kendi varlığını benim varlığıma feda et ki vatan millet sevgini kanıtla’ deyip gençlerimizin ellerine sopalar tutuşturarak sokaklara salıyorlar. Sevgili gençler işte daha da beterine muhatap olmamız, yakın geçmişte yaşadığımız acı tecrübelerle tekrar karşı karşıya kalmamak için birbirimizi iyi anlamalı, sevgiye hoşgörüye uzlaşmaya en önemli demokratik anlayışa önem vermeliyiz."