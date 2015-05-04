AKP'li Süleyman Soylu: Ey Aydın Doğan, bu işin bedelini sen de ödersin

AKP Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu, HDP’nin AKP seçim bürolarını kapatmaya çalıştığını öne sürerek, “Eğer bunu devam ettirirlerse orayı başlarına yıkarız. Demokrasi üzerinden insanların özgürlüğüne, hüviyetine kıskaç vurmaya, onların oy kullanma hürriyetini engellemeye çalışmasınlar. Ey Aydın Doğan, bu işin bedelini sen de ödersin” dedi.

Trabzon’da AKP Akçaabat Kadın Kolları tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Soylu, Kılıçdaroğlu için “Cumhurbaşkanı’mıza, Başbakan’ımıza sürekli hakaret eden bir adamın siyasetten bertaraf edilmesi Türkiye’nin hayrına olacaktır.” derken Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde AKP teşkilatlarının tehdit edildiğini öne sürerek HDP’yi ve Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan’ı hedef aldı:

“Orada seçim bürosu kiraladığımızda gidiyorlar, insanları tehdit edip seçim bürolarının geri verilmesini sağlamaya çalışıyorlar. Orada insanlarımızı sahipsiz bırakmayız. Eğer bunu devam ettirirlerse orayı başlarına yıkarız. Demokrasi üzerinden insanların özgürlüğüne, hüviyetine kıskaç vurmaya, onların oy kullanma hürriyetini engellemeye çalışmasınlar. Ey Aydın Doğan, bu işin bedelini sen de ödersin.”