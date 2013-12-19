AKP'li Süleyman Soylu akrabasının gözaltına alınması ilgili ne dedi?

AKP Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu, İstanbul merkezli olarak yürütülen 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınanan amcasının oğlu Çevre Bakanı Danışmanı Sadık Soylu ilgili konuştu. Soylu, "Ben Ak Parti'ye girmeden önce de benim akrabam o görevlerdeydi. Ben Doğru Yol Partisi'ndeyken de o görevlerdeydi" dedi.

Özgür Altuncu ve Ünsal Çakın'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Partisinin Beşiktaş'ta düzenlediği toplantıda habercilerin sorularını yanıtlayan Soylu Süleyman Soylu, "19 yıldır aynı görevleri yapıyor. Sadık bey için de, herkes için de aynı şey geçerlidir. Eğer en ufak bir şey varsa bunun üzerine gidilmelidir. Bu örtülmemelidir. Herkes için geçerlidir. Bu ülke bizden daha kıymetli. Siyasetçi kendisine dikkat etmelidir. Kendisine dikkat ederken kendisine yapılan operasyonlara da dikkat etmelidir. Hepimizin akrabaları vardır. Bunların tamamı hukukun elinde tecelli edecektir. Bizim aradığımız şudur; Adaletin ve hukukun tarafsız bir şekilde sürdürülmesidir. Ben Ak Parti'ye girmeden önce de benim akrabam o görevlerdeydi. Ben Doğru Yol Partisi'ndeyken de o görevlerdeydi" ifadelerini kullandı

'Siyaset gereini yerine getirir'

Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu belirten Süleyman Soylu, "Türkiye'de hiç kimse, hiç bir insan, hiç fert, ben dahil imtiyazlı değildir. Türkiye'de şeffaflığın getirdiği milli iradenin sorumluğu içinde hareket etmekle hükümlüdür, sorumludur. Bundan sonra da bu hareket tarzını ortaya koyacaktır. Ak Parti yolsuzluklarla mücadeleyi milletiyle bütünleştirmiştir. Bugünden sonra da bunun savunucusu olacaktır. Hiç bir şeyin üstü örtülmez, örtülmeyecektir" diye konuştu.

'Hepsi bugüne kadar büyük işler yaptılar'

Soruşturmada adı geçen bakanların istifa edip etmeyecekleri yönündeki bir soruya da yanıt veren Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Soylu, "Söylediklerim, onların Türkiye'nin geleceğini en azından benden daha iyi düşündükleri konusundaki değerlendirmelerimi ortadan kaldırmaz. Hepsi bugüne kadar büyük işler yaptılar. Bundan sonra da büyük ve önemli işler yapacaklar. Ortaya atılan iddialar nedeniyle de cadı avı başlatmamalıyız. Siyaset bütün unsurlarıyla birlikte gereğini yerine getirir, siyaset millete karşı sorumludur. Milletin verdiği sorumluğu yerine getirmelidir. Önümüzde seçimler var. Onun sorumluluğu yerine getirilecektir " şeklinde konuştu.