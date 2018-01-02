AKP'li Sorgun'dan Abdullah Gül'e: Dostların attığı gül incitebilir

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün çıkarılan son kanun hükmünde kararnameye (KHK) yönelik eleştirilerini değerlendirdi. Sorgun, "Cumhurbaşkanımız, nezaketle ve kibar bir şekilde ifade etti. Dostların attığı gül, incitebilir, üzebilir. Sadece bu kadarını söyleyebilirim" dedi.

Ne olmuştu?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin "bastırılmasında" rol oynayan sivillere yargı muafiyeti getiren düzenleme için 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "kaygı verici", "gözden geçirilmeli" yorumlarında bulunmuştu. Eski Başbakan Yardımcısı ve AKP kurucularından Bülent Arınç'ın da retweetleyerek desteklediği paylaşımlar için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Kendileri tarafından yapılan o açıklama, aldığı retweet’lerle süreci çok farklı bir yere doğru işletmiştir" demişti. Erdoğan, daha sonra "düzenlemenin son derece açık olduğunu" vurgulayarak "Yazıklar olsun" ifadesini kullanmıştı. Bunun üzerine açıklama yapan Gül, şunları söylemişti:

"Bir süredir basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden bazı milletvekilleri ve ilgili troller tarafından şahsıma karşı yapılan saygısızlık, haraket ve ahlak sınırlarını aşan saldırıların son açıklamamdan sonra giderek arttığına dikkat çekiyorum. Partimizin kuruluş ilkelerinden biri olan düşünce ve ifade özgürlüğüne inanan birisi olarak, gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim."

Sputnik'te yer alan habere göre, yeni asgari ücrete ilişkin de açıklamalarda bulunan Sorgun, "Asgari ücrete 14.2 zam yapıldı. Sırtında yumurta küfesi olmayan asgari ücreti 2000 de eder, 3000 de eder. Kendileri iktidar ortağı olduğu 2000'li yıllarda, asgari ücret, sadece 97 dolar ediyordu. Şimdiki artışla 421 dolar ediyor. 1990'lı yıllarda ise bir asgari ücretlinin buzdolabı alabilmek için belki 1 yıl çalışması gerekiyordu; ama şimdi en iyisinden bir buzdolabını satın alabiliyor'' diye konuştu.