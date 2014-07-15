AKP’li Sıtkı Güvenç kaza geçirdi

AKP Kahramanmaraş Milletvekili Sıtkı Güvenç’in içinde bulunduğu otomobil, Kırıkkale’nin Keskin İlçesi’ndeki bir kavşakta TIR’a arkadan çarptı. Kazada, Milletvekili Güven ile birlikte araç şoförü yaralandı. Kırıkkale Valisi Ali Kolat ile Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, hastanede Sıtkı Güvenç’i ziyaret etti.

Erhan Göğem’in Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre kaza, Kırıkkale’nin Keskin İlçesi’nin Efendi Köyü Kavşağı’nda meydana geldi. Kahramanmaraş’dan Ankara’ya giden 25 yaşındaki Ökkeş Kutlu Saman yönetimindeki otomobil, önünde giden İdris Sezer yönetimindeki TIR’a arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Güvenç ile şoförü Saman yaralandı.

Milletvekili Sıtkı Güvenç ve şoförü Ökkeş Kutlu Saman, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza haberini alan Kırıkkale Valisi Ali Kolat, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ekrem Yıldız, Emniyet Müdürü Hasan Onar, Jandarma Komutanı Albay Harun Karabulut, Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Uzun ve AKP il Başkanı Mürsel Öcal hastanede yaralıları ziyaret etti.

Kırıkkale Üniversitesi Dekanı Prof.Dr. Osman Güler, tedavi altında bulunan Milletvekili Sıtkı Güvenç ile ilgili yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

"İlk muayenede hayati tehlike yok gibi görünüyor. Birkaç çökme ve kırığı var. Ancak beyni etkileyecek bir kırık değil, takip ile düzebilecek durumda, Vücudu ve yüzünün değişik yerlerinde kesikler var. Bunlar ameliyathanede usulüne uygun dikilecek ve hastanemizde birkaç gün takip altında kalacak."

Vali Ali Kolat ise, ziyaret sonrası Kahramanmaraş Milletvekili Sıtkı Güvenç’in, Ankara’ya giderken Kırıkkale sınırları içersiine girdiğinde bir kaza geçirdiğini ifade ederek, "Tıp Fakültesi Hastanemize intikal ettirildi. Gerekli müdahale yapılıyor. Allaha şükür ciddi bir durumu yok. Şoförünün durumu iyi, geçmiş olsun" dedi.