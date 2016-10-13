AKP’li Şentop’tan ‘başkanlık’ açıklaması: Referandum 2017’ye yetişebilir!

Anayasa Komisyonu Başkanı ve AKP Milletvekili Mustafa Şentop, Meclis'te 330 oyun bulunması halinde referandumun 2017 ilkbaharına yetişebileceğini söyledi.

Habertürk TV'de Sibel Erdem'in sorularını yanıtlayan Şentop, yeni anayasa metninin 1 hafta 10 gün içinde olgunlaşabileceğini 330'u bulduğu takdirde de 2017 ilkbaharında referandumun yapılabileceğini söyledi. Şentop, şunları söyledi:

"AK Parti'nin yeni anayasa ile ilgili çalışması aslında hazır. Çeşitli değişiklikler yapıldı. Son olarak da 15 Temmuz'dan sonra 3 parti arasında bir çalışma yapıldı. AK Parti de metnini gözden geçirmiş oldu. Bir hafta 10 gün içinde bir metin hazırlanmış olur. AK Parti'nin önerisi başkanlık sistemi idi. Yarı başkanlık ve partili cumhurbaşkanlığı başkanlık olmadığı takdirde düşünülecek modellerdi bize göre. Parlamentoda görüşülecek ve 330'un üzerinde oy alması halinde referanduma sunulacak bir tekliften bahsediyoruz.”

Bahçeli'nin açıklamalarının "Hem siyaseten hem hukuken mantıklı" olduğunu kaydeden Şentop, darbe girişiminden sonra tartışmanın gündemde olmadığını belirterek, "15 Temmuz aslında hükümet sistemi tartışmasının ne kadar haklı olduğunu ortaya koydu. 15 Temmuz sonrası anayasa tartışması bence çok daha önemli hale geldi" diye konuştu.

Başkanlık sistemi ile ilgili bazı hususların yeniden gözden geçirilebileceğini söyleyen Şentop, "Parlamenter sistemde yürütme çift başlı. Bir hükümet bir de cumhurbaşkanlığı var. Başkanlık sisteminde ise yürütme tek başlı. Başbakanlık ile cumhurbaşkanlığını birleştirmek suretiyle başkanlık ortaya çıkacak" dedi.