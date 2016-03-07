AKP'li Şentop'tan 'AYM üyelerine ceza getirilsin' teklifi

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi’nin Can Dündar ve Erdem Gül’e tahliye yolunu açan ’hak ihlali var’ kararını yorumladı. Şentop, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararın sistemi kilitleyebileceğini ve cezai yaptırımı olması gerektiğini vurguladı.

Şentop, AYM’nin ilk kez dosya içeriğine girdiğini belirterek, ”İki karar var orada; birisi tutuklamayla ilgili. O karar tamam, ona birşey demiyoruz. Yanlış buluyorum ama verebilir, fakat ikinci karar ifade ve basın hürriyetinin ihlali ile ilgili. Bu karar dosyanın içeriği ile ilgili. Bu kararı verebilmesi için mahkemenin davanın bitmesi lazım. Ama dava bitmemiş” dedi.

‘İstifa etsinler’

Şentop, ”İfade özgürlüğünün ihlali kararı tutuklu yargılanmalarından kaynaklı karar değil mi” sorusuna karşılık, ”Değil ayrı ayrı karar. Mesela mahkeme de tuttu verdi cezayı bitirdi. Yargıtay’dan da geçti. Sonra tekrar bireysel başvuru için başvurmayacaklar mı, başvuracaklar. Nasıl bakacak AYM o zaman. İhsası rey yapmış. O zaman kanun gereği hakimlerin çekilmesi lazım” dedi.

Hakimlerin değişmesi mi gerekiyor sorusuna karşılık da Şentop, ”Nasıl olacak? İstifa etsinler hepsi, yerine yenilerini atayalım o zaman” yorumunu yaptı. Şentop, ”AYM’de cemaatçi yapılanma iddiası var” sorusuna karşılık da, ”Ama mahkeme bürokrasisinde çok etkiliydiler. Genel Sekreterlikte falan. Görevden almalar değiştirmeler oldu. Bürokrasideki paralel yapılanma dağıtıldı aslında” dedi.

Ceza gelebilir

Bireysel başvuruyla ilgili kanunda nasıl bir değişiklik yapılacağı konusunda da bilgi veren Şentop, tazminat ve ceza gibi yaptırımların yolunun açılabileceğini söyledi.

Şentop, şöyle konuştu:

”Temel hak ve hürriyetler ile Avrupa İnsan Hakları sözleşmesiyle ilgili. Bireysel başvurunun anayasadaki hali açık. Herkes anayasada güvence altına alınmış. Anayasa temel hak ve özgürlüklerinde AİHS kapsamındaki haklarından birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiğinde AYM’ye başvurulabilir. Başvurulabilmesi için olağan kanun yollarının tükenmesi şarttır. Sıkıntı burada. Twitter kararında da öyleydi. Onun için burada kanunla ilgili sorun yok. Bana sorarsanız yaptırım getirilmeli, müeyyide getirmek lazım. Bilemiyorum ceza, tazminat olabilir. Sistem kilitlenir o zaman da. Mesela bu dava casusluk davası. Bir vatandaş olarak beni de ilgilendiriyor. Sen nasıl casusluk yapan birilerini tahliye edersin falan diye Türkiye’de 10 bin kişi AYM başkanına dava açtı mesela. Hadi bir daha karar versin.”