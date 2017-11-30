AKP'li Şentop: Zarrab'ın gidişine göz yummak ihanet, soruşturma başlatılmalı!

AKP İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, ABD'nin İran'a yönelik ambargo uygulamasını deldiği iddiasıyla 20 ay önce Miami'de tutuklanan Reza Zarrab'ın, "tanık" statüsüne geçtiği davayı "operasyon" olarak 'değerlendirdi.' Şentop, “Türkiye’den gidişinin de bu planının bir parçası olduğu üzerinde düşünmek gerekir. Bu operasyon çerçevesinde bir ihanet işidir” dedi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Zarrab’ın, Türkiye’de cezaevinden çıktıktan sonra eşi ve çocuğuyla ABD’ye gitmesi sürecinde, istihbarat birimlerinin üzerine düşeni yapmadığına ilişkin tartışmalar AKP içinde haftalardır sürüyor. Şentop, TBMM’deki sohbetinde, bu işin arkasındaki organizasyonun ortaya çıkarılması için ABD’den önce Türkiye’ye bakmak gerektiğini söyledi.

Şentop, şöyle konuştu:



“Sarraf (Reza Zarrab), ABD’de belli yönde ifade vermesi için baskı görmüş olabilir. Buna ilişkin çok şey duyuyoruz ama asıl Türkiye’den gidişinin, bu planının bir parçası olduğu üzerinde düşünmek gerekir. Dolayısıyla onun gidişinde dahli olanların, yardımcı olanların, göz yumanların da mutlaka araştırılması lazım. Bu operasyon çerçevesinde bir ihanet işidir. Sonuç itibarıyla FETÖ’cüler tarafından belgelerin götürülmesi dahil, bu ihanetin, Sarraf’ın Türkiye’den gidişi konusunda da bir organizasyon boyutu olduğunu düşünüyorum.

"Kamuflaj olduğunu düşünüyorum"

Şu anda yapılıyor mu bilmiyorum ama bu konuda araştırma ve inceleme başlatılmalıdır. Kimin ihmali var ona bakıp işe oradan başlamak lazım. Bir organizasyon olup olmadığını ortaya çıkarmak için, ABD’ye gittikten sonrasından değil, öncesinden başlamak lazım. Sarraf olayı, 17-25 Aralık’ta FETÖ eliyle gerçekleştirilmeye çalışılan operasyonun ABD’de devamı mahiyetinde. Burada da temel aktör olarak Sarraf’ın kullanıldığı görülüyor. O bakımdan bence Sarraf’ın Türkiye’den ABD’ye gidişinin de mercek altına alınması lazım. Bu gidişe masumhane bir gidiş süsü verilmiştir. Karısı ve çocuğuyla birlikte gidiyordu. Ben bunun bir örtü, bir kamuflaj olduğunu düşünüyorum.”