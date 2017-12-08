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AKP'li Şentop: Yeni belge ortaya çıkarsa Zarrab soruşturması açılabilir

"Buradaki temel mesele bir itibarsızlaştırma meselesi"

08 Aralık 2017 17:14

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, ABD'nin İran'a yönelik ambargosunu deldiği iddiasıyla tutuklanan ve eski Halkbankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davada, tanık olarak ifade veren Türkiye ve İran vatandaşı iş adamı Reza Zarrab'ın birçok bürokrata rüşvet verdiği iddialarıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Şentop, davada yeni belgeler çıkması durumunda Türkiye'de de soruşturma açılabileceğini söyledi.

Şentop, Habertürk TV’de, iş adamı Reza Zarrab'ın tanık olduğu davayı değerlendirdi. 

ABD’de Reza Zarrab’ın tanık olarak ifade verdiği davadaki rüşvet iddialarının Türkiye’de yeniden soruşturma konusu olup olmayacağına ilişkin soruya, AKP’nin hukukçu milletvekillerinden Mustafa Şentop, “Yeni belge ortaya çıkarsa soruşturma açılır” yanıtını verdi. Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun soruşturma açılması için dile getirdiği öneriyi ise siyasi propaganda çabası olarak niteledi.

‘Bu talep hukuki değil’

Şentop, rüşvet iddialarının soruşturulmasıyla ilgili olarak, “Ortaya yeni bir takım bilgiler, deliller çıkarsa o zaman bu değerlendirilebilir. Ama şu an itibarıyla Zarrab’ın ifadelerinin dışında bir şey yok ortada. Bu talep hukuki bir talep değil” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakınlarına yönelik olduğu iddia edilen dekontların siyasi itibarsızlaştırma çabaları olarak değerlendiren Şentop, “Zarrab davası çerçevesinde düşünüyorum. Zamanlamaması da eş zamanlı başladı. Buradaki temel mesele bir itibarsızlaştırma meselesi. ABD’deki davanın mahiyetini biliyoruz. Bu dedikoduların bir itibarsızlaştırma çalışmaları var” diye konuştu.

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