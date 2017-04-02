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AKP’li Şentop: Tayyip Erdoğan'ı seri üretime geçiyoruz

"Onlar bir tane Tayyip Erdoğan’dan rahatsızlar, bundan sonra seri olarak hep Recep Tayyip Erdoğan’lar gelecek"

02 Nisan 2017 19:45

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, AKP il başkanlığınca Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Otelinde düzenlenen “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Referandum Süreci” konulu programa katıldı. 

Şentop, programda şöyle konuştu:

“Bir an önce Recep Tayyip Erdoğan gitsin istiyorlar ama biz tabiri caizse bu yeni sistemle Tayyip Erdoğan’ı seri üretime geçiyoruz. Yani bundan sonra yeni sistemde Tayyip Erdoğan gibi liderler bu ülkeyi yönetecek. Neden? Bugün Türkiye’yi yönetmek için yüzde 25’ler yeterli. Hatırlayalım koalisyon dönemlerinde yüzde 21 ile bu ülkeyi yönetenler oldu. Şimdi öyle 25-30 yok, yüzde 50 var. Bundan sonra Türkiye’de ülkeyi Recep Tayyip Erdoğan’dan sonra onun gibi güçlü liderler yönetecek. Onlar bir tane Tayyip Erdoğan’dan rahatsızlar, bundan sonra seri olarak hep Recep Tayyip Erdoğan’lar gelecek.”

 

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