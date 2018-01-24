AKP'li Şentop 'oda tartışması' ile ilgili konuştu: CHP'liler de orada toplantıya katılmıştı; o zaman itiraz etmemişlerdi

AKP ile MHP arasındaki ittifak görüşmelerinin ilkinin gerçekleştirildiği TBMM Genel Sekreterlik Toplantı Odası’nın ‘bazı partilerce kullanımı’ konusundaki tartışmalarla ilgili konuşan AKP İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, bahsi geçen odada daha önce sadece üç partinin yer aldığı ve CHP’li Bülent Tezcan’ın da katıldığı bir toplantı yapıldığını, CHP’den bu konuda herhangi bir itiraz gelmediğini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in, AKP ile MHP arasında kurulan 'Milli Mutabakat Komisyonu’nun ilk toplantısını TBMM Genel Sekreterlik Toplantı Odası’nda gerçekleştirilmesini, "birkaç siyasi partinin kendi aralarında yürüttükleri faaliyetlerde kullanıldığı” gerekçesiyle TBMM Başkanlığı’na bir yazıyla taşımasını değerlendiren Şentop, “Özgür Bey, odayı nasıl kullanıyorlar demiş. Gayet basit, daha önce CHP’li Bülent Tezcan’ın da katıldığı, Ak Parti’den Abdülhamit Gül ve MHP’den Mehmet Parsak üçlü olarak bu odada anayasa görüşmeleri yapmıştı. O görüşmelerde HDP yoktu” hatırlatması yaparak yanıt verdi.

"CHP'liler her zaman olduğu gibi içinde CHP olmayınca itiraz ediyor"

"15 Temmuz’dan sonra bir aya yakın devam edilen toplantılar için bir itirazı var mı CHP’lilerin. İçinde CHP yoksa itiraz ediyor CHP’liler her zaman olduğu gibi” diyen Şentop, şöyle devam etti:

"Niye orada toplanılıyor diyorlar, siz de toplandınız orada. Bülent Tezcan’ın katıldığı toplantılar yapıldı. Meclis’te böyle birkaç oda var, hangisi müsaitse orada yapılıyor. İla şu o da olsun diye bir şey yok. Meclis’te iki parti bir görüşme yapmak istiyor ne üzerine kanunlar üzerine. Kanun değişiklikleri üzerine bir görüşme yapıyor. Daha önce CHP’linin de içinde olduğu aynı odada yapılan toplantıya kimse itiraz etmedi o zaman. Bunları da polemik için söylemiyorum.”

Şentop’un sözü ettiği görüşmeler AKP-CHP ve MHP arasında 2016 yılında kamuoyunda ‘mini anayasa paketi’ olarak gerçekleştirilmişti. Bu görüşmeler İttifak Komisyonu’nun ilk toplantısını yaptığı TBMM Genel Sekreterlik Toplantı salonunda yapılmıştı.

Milli Mutabakat Komisyonu, ikinci toplantısını dün TBMM’nin Beştepe tesislerinde yaptı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 2.5 saat sürdü.

Ne olmuştu?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP-MHP ittifak görüşmelerinin TBMM Genel Sekreterlik toplantı salonunda gerçekleştirilmesini TBMM Başkanlığı’na taşımıştı. TBMM Başkanlık Divanı Toplantı Salonu ve TBMM Genel Sekreterlik Toplantı Salonu gibi mekanların kurumsal kimliği temsil eden alanlar olduğunu belirterek siyasi partilerin faaliyetlerine açılmadıklarına dikkat çekmişti. Özel’in başvurusu şöyleydi:

"AKP ve MHP arasında yürütülen seçim ittifakına ve uyum yasalarına ilişkin görüşmelerin TBMM Genel Sekreterlik Toplantı Salonunda gerçekleştirildiği basın organlarına yansımıştır.

"TBMM Genel Sekreterlik Toplantı Salonunda bugüne kadar TBMM’nin faaliyetleri kapsamında İçtüzük gereği tüm siyasi partilerin katılımıyla gerçekleşen toplantılar ile kurumsal faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin toplantılar gerçekleştirilmiştir. Siyasi partilerin tümünü kapsamayan birkaç siyasi partinin kendi aralarında yürüttükleri faaliyetler, bu siyasi partilerin genel merkezlerinde ya da TBMM’de bu siyasi partilere ayrılmış olan alanlarda gerçekleştirilmektedir. TBMM Başkanlık Divanı Toplantı Salonu ve TBMM Genel Sekreterlik Toplantı Salonu gibi TBMM’nin kurumsal kimliğini temsil eden alanlar siyasi partilerin faaliyetlerine açılmadıklarından dolayı, yeni Halkla İlişkiler Binasında milletvekillerinin kullanımına açık toplantı salonları yapılarak bu ihtiyacın giderilmesi amaçlanmıştır.

"TBMM yerleşkesindeki alanların kullanımı konusundaki kuralların uygulanmamasının bu konuda bir karmaşa ortaya çıkaracağına kuşku yoktur. Bu bağlamda adı geçen toplantı salonunun iki siyasi parti arasında yürütülen müzakerelere açılması talebi hangi siyasi parti grubundan gelmiştir ve söz konusu talep hangi gerekçelerle makamınızca karşılanmıştır sorularının yanıtlanması gerektiği düşünülmektedir.

"Söz konusu toplantı salonunun iki parti arasındaki müzakerelere tahsis edilmesi konusundaki bilgi talebimizi iletir, saygılarımı sunarım."