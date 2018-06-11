AKP'li Şentop: Karamollaoğlu'nu Abdullah Gül bloke etti

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Saadet Partis'nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nu 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bloke ettiğini öne sürerek, "Temel Bey (Karamollaoğlu) aday olanların içinde en 'zavallı'. Çünkü önceki Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül bloke etti. Partide iki kez kendisiyle görüşmeye gittim, 'Seçime daha çok var' diyordu. Karamollaoğlu'na mutlaka 'sen bekle, lazımsın, biz bir hamle yapacağız, başka bir yere söz verme' demişler" dedi.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, İbn Haldun Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından organize edilen "24 Haziran’a Doğru Siyasi Aktörler ve Seçim Süreci" çalıştayına katıldı.

"2011 seçimlerinin temeli yeni Anayasaydı"

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, "2002 yılından itibaren 1961 Anayasası ile beraber kurulmuş olan sistemdeki bürokratik iktidar alan kaybediyor, zayıflıyor yavaş yavaş tasfiye noktasına geliyordu. 2011 yılına geldiğimiz zaman 61 Anayasası paradigması içerisinde bir hükümetin ne kadar iyi niyetli ve becerikli olursa olsun yapabileceklerinin limitine gelmiştik. Artık paradigmayı değiştirmediğiniz sürece çok fazla bir şey yapabilme imkanınız kalmamıştı. Onun için 2011 seçimleri öncesinde temel tez yeni anayasaydı, paradigmayı değiştirmekti. 16 Nisan'da gerçekleşen değişiklik budur" dedi.

"16 Nisan'da resmiyette olan değişiklik 24 Haziran'da uygulanacak"

16 Nisan'da yapılan değişikliğin bu büyük reformun ilk etabı olduğunu belirten Şentop,"Bu iki basamaklı bir değişiklik. Şimdi olan kağıt üzerinde, resmiyette bir değişiklik. Henüz uygulamaya girmedi. Uygulamaya girmesi için yeni sisteme göre, parlamentonun ve cumhurbaşkanının seçilmesi lazım. Eski sisteme göre seçilmiş bir cumhurbaşkanı yeni yetkileri kullanma imkanı tanımak yanlış olurdu" diye konuştu.

"Sistemde geriye dönüş ihtimali yok"

24 Haziran seçimlerinden sonra yeni sistemin bütün kural ve kurumlarıyla uygulanacağının altını çizen Şentop, "Burada cumhurbaşkanımızın yeni sisteme göre tekrar seçilmesi arkasından da mecliste Cumhur İttifakı'nın da Anayasa'yı değiştirecek çoğunlukta seçilmesi önemli. Neden? Bu dönem sistemin bütün kural ve kurumlarıyla yerleştirileceği dönem. Biz anayasal temellerini yaptık ama meclisin bu konuda yapacağı birçok düzenleme var. 5 yıl sistemin sadece işleyeceği değil, aynı zamanda sistemin yerleştirileceği dönem olacak. Sisteme inanmayanların mecliste çoğunluk olduğu zaman sistemin yerleştilmesi mümkün olmaz. Sistemde geriye dönüş ihtimali görmüyorum ama duraklama dönemi olur. Milletimizin ona müsade etmeyeceği kanatindeyim, bunu anladığını da düşünüyorum"dedi.

"1988 yılında Tayyip Erdoğan başkanlık sistemini savunuyordu"

Öğrencilik yıllarından bir anısını da paylşanan Şentop, "1988-1991 fakülte yıllarımızda aylık hukuk dergisi 'Teklif'i çıkartıyorduk. Nisan 1988 sayısında başkanlık sistemini kapak yaptık. O zaman cumhurb/aşkanımız Erdoğan, İstanbul İl Başkanıydı, kendisinden de görüş aldık. 'Başkanlık sistemi Türkiye için daha iyidir, Türkiye'ye daha uygundur' diye de görüşü var. Hatta, o tarihte genç bir fotoğrafı var, onu görünce 'ne kadar gençmişim' diye baktı. Yani 1988'de, o zamanda Recep Tayyip Erdoğan başkanlık sistemini savunuyordu.

"Kemal Kılıçdaroğlu neden aday olmadı?"

Cumhurbaşkanı adaylarını kısa kısa değerlendiren Şentop, "Kemal Kılıçdaroğlu neden aday olmadı? Kazanamazsa milletvekili olamıyor, kazanamayacağı belli. O zaman cumhurbaşkanı adayı olmak 'bu işi bırakıyorum' demektir. Ben Muharrem İnce'nin adaylığını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı adaylığı olmadığı, parti içi genel başkanlık tartışmasının uzantısı olduğu kanatindeyim" ifadelerini kullandı.

"Meral Akşener yeni partisi için PR yapıyor"

Meral Akşener ile ilgili de benzer şeyler var. Siyaset sahnesine yeni çıkıyor, partinin kuruluşunda parlak bir hamle yapamadı, yapabilmesi de mümkün değil. Hitap ettiği seçmenin limitleri belli. Dolayısıyla cumhurbaşkanlığı adaylığıyla, yeni partisi için PR yapıyor. Onda da tablo budur.

"Temel Karamollaoğlu içlerinde en 'zavallı' "

Saadet Partis'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nu eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bloke ettiğini aktaran Şentop şunları söyledi:

"Diğerleri mecburiyetten aday olmuş, Temel Bey (Karamollaoğlu) içlerinde en 'zavallı' diyeyim. Neden? Çünkü önceki Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül bloke etti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beni görevlendirdi, partide iki kez kendisiyle görüştüm. 'Seçime daha çok var' diyordu. Sen çok var dersen ben sana ne diyeyim, sen siyasetçisin, bir şeyler yapıyoruz, anla biraz Türkiye nereye gidiyor? Cumhur İttifakı kurmuşuz, seçim kanunu değiştirmişiz. 'Bu tren kalkar sonra kalırsın, binemezsin' dedim ama olmadı. Ona mutlaka 'sen bekle, lazımsın, plan hazırlanıyor biz bir hamle yapacağız, başka bir yere söz verme' demişler."

"Birden bire seçim kararı alınınca oyunları bozuldu"

Karamollaoğlu'nun CHP'nin desteğini alarak ortada kaldığı için aday olduğunu kaydeden Şentop, "Birden bire seçim kararı alınca bütün planlar, oyunlar hepsi bozuldu. Hepsinin elleri ayaklarına dolaştı. Onlar 3 Kasım 2019'a göre oyun kurmaya başlamışlardı ama 24 Haziran'da seçim olunca oyun kurmak değil oyun düşünmek için bile vakit yok. Beceremediler, olmadı. O da ortada kaldığı için aday oldu, olmak zor bir şey değil, CHP'nin desteğiyle 100 bin imzayı bulabilirsiniz, öyle aday oldu"dedi.







