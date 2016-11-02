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AKP'li Şentop: İdam cezası gelirse Gülen ve Öcalan’ı kapsayabilir ancak...

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı: Benim şahsi görüşüm idam cezası olmalıdır!

02 Kasım 2016 02:31

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı AKP’li Prof. Dr. Mustafa Şentop, idam cezası tartışmalarına ilişkin olarak "İdam konusunda düzenleme olursa Gülen ve Öcalan'ı kapsayabilir ancak bunun gerçekleşmesi için yeni bir suç isnadı gereklidir” diye konuştu. 

Benim şahsi görüşüm idam cezası olmalıdır. Böyle bir cezadır. Şundan dolayı idam cezası, Avrupa’da belli bir dönemden sonra kaldırılmış. Avrupa tarihine bakacak olursanız farklı uygulamaları görüyoruz. İşlenen suçun cinsinden ve cinsine ağırlığına etkiye yakın bir cezanın olması lazım. Kasten tasarlayarak adam ölmenin karşılığı nedir? 21 sene mi müebbet mi? Bir denge açısından adalet önemli. Caydırıcılık meselesi de önemli. 

Erdoğan, “Onaylarım” demişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz sonrası gündeme gelen 'idam' tartışmasına ilişkin yaptığı konuşmaların hepsinde "Önüme gelirse onaylarım" demişti.

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