AKP'li Şentop: AYM iptal kararı verse de seçim iptal edilmez

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi'nin seçim güvenliği ile ilgili alacağı kararın seçimin iptaline yol açmayacağını söyledi.

Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği af konusu ile ilgili bir çalışmanın olmadığıını belirtti.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, NTV yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şentop, Anayasa Mahkemesi'nin seçim güvenliğine ilişkin alacağı kararın seçimin iptali sonucunu doğurmayacağını söyledi.

Şentop şunları kaydetti:

"Seçimi etkileyecek hiçbir şey yok burada. Bunlar seçimin uygulanmasıyla ilgili düzenlemeler. Eğer bunlarla ilgili varsayalım ki AYM iptal kararı verdi, o zaman YSK bugüne kadarki teamülleri uygulayackıtır bunların yerine.

YSK’ya kanunla, seçimlerin yönetimi ve denetimiyle ilgili genel bir yetki veriyoruz. YSK, kanunda olmayan hususlarla ilgili de prensip kararları alarak uygulamalar yapabilir. AYM ne yönde karar verirse, bu seçimlerin yapılmaması doğrultusunda bir karar olmaz."

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin ittifak yasasındaki seçim güvenliğine ilişkin maddelerle ilgili iptal talebini yarın karara bağlayacak.

Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği af konusu ile ilgili bir çalışmanın olmadığıını belirtti.