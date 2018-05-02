AKP'li Şentop: 100 bin imza ile parti adayı olmaz, bağımsız aday olur

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı gösterilen bir siyasetçinin resmi olarak bir partinin adayı olamayacağını söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP’den yapılan 15 milletvekili transferinin ardından partisi grup kursa da bu hakkı kullanmayacağını ve 100.000 imza toplayarak aday olacağını açıklamıştı.

16 Nisan referandumunda kabul edilen anayasa değişikliğini hazırlayanlar arasında bulunan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop’un yaptığı değerlendirmeye göre Meral Akşener oy pusulalarına İyi Parti’nin adayı değil, bağımsız aday olarak geçecek.

Şentop, konuyla ilgili Twitter’dan şöyle yazdı:

Cumhurbaşkanlığına 3 şekilde aday gösterilebilir:

1- TBMM’de Grubu bulunan parti tarafından 2- Son seçimde tek başına veya birlikte %5’i geçen partiler tarafından 3- Yüzbin imza ile.

2-) Bir kişinin bir siyasi partinin adayı olabilmesi için o siyasi partinin Anayasaya göre aday gösterme imkanının bulunması gerekir. Yani, aday gösterecek siyasi partinin ya TBMM’de grubu bulunmalı ya da son seçimde en az %5 oy almış olmalı.

3-) TBMM’de grubu bulunmayan veya son seçimde en az %5 oy almış olmayan bir siyasi partinin adayı olmaz; olamaz. Zira böyle bir parti aday gösteremez.

4-) Bir siyasi parti üyesi veya yöneticisi yüzbin imza ile cumhurbaşkanı adayı olabilir; buna bir mani yok. Ama o kişi artık bir siyasi partinin adayı değildir; bağımsız adaydır. Henüz imzalar tamamlanmamışsa, sadece aday adayıdır.