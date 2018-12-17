AKP'li Selçuk Özdağ'dan partisine 'Manisa sitemi': Aldanışlarım da inanışlarım kadar güzeldi

Yerel seçimlerde AKP'nin Manisa adayı olabileceği konuşulan Doç. Dr. Selçuk Özdağ, kulislerde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığının Cumhur İttifakı kapsamında MHP'ye bırakılacağının konuşulmasının ardından sosyal medya hesabından sitemli paylaşılar yaptı.

"Aldanışlarım da inanışlarım kadar güzeldi” tweeti atan Özdağ, Nazım Hikmet’in, ”Ve dövüşebilirim. Doğru bulduğum, haklı bulduğum, güzel bulduğum her şey ve herkes için; yaşım başım buna engel değil”dizelerini ve Mevlana’nın “ Ey insanoğlu bilmez misin ne ekersen onu biçersin" sözlerini de paylaştı. Birçok kişi bu paylaşımları Özdağ'ın partisine mesaj yollaması olarak yorumladı. Alınan bilgiye göre, AKP’den Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olan Özdağ’ın, Manisa konusunda liderlerin son kararını ve partisinden kendisine bir bilgi verilmesini beklediği öğrenildi.

Bu arada sosyal medya hesabı üzerinde AKP ve MHP arasında 31 Mart yerel seçimlerinde kritik nokta olan Manisa’da ittifak yapılmaması için başlatılan çağrıya ve Özdağ’a da destek artıyor. Manisa Kent Haber konuyla ilgili şu habere yer verdi.

“AK Parti ve MHP arasında 31 Mart yerel seçimleri için devam eden ittifak görüşmelerinde kritik nokta olan Manisa’da ittifak yapılmaması için Twitter’da başlatılan gündem çalışması Türkiye gündeminin 2.sırasına oturdu. 31 Mart yerel seçimlerine az süre kalmasına rağmen, AK Parti ve MHP arasında yürütülen ittifak görüşmelerini kilitleyen il olarak ifade edilen Manisa’da tabanda ciddi rahatsızlıklar sokakta ve her köşe başında açıkça konuşulmaya başladı. Teşkilat tabanının yanı sıra AK Parti seçmenleri arasında, Cengiz Ergün’ün adaylığı noktasında yapılması düşünülen ittifak konusunda ciddi rahatsızlıklar olduğu açıkça ifade edilmeye başlandı. Pazar günü Dünya’nın en büyük sosyal medya platformu olan ve Türkiye’de yaklaşık 11 Milyon kullanıcı olan Twitter’da ittifak rahatsızlığı ile alakalı başlatılan gündem çalışması uzun süre Türkiye gündeminde 2.sırada kaldı. #ManisaÖzdağıBekliyor hashtagg ile başlatılan gündem çalışmasına katılan AK Parti seçmenleri AK Parti’nin Manisa’da Büyükşehir Belediyesini rahatlıkla alabileceğini ifade ederken Cengiz Ergün’ün adaylığında ki ittifaka çok sıcak bakmadıklarını sert bir dille ifade ettiler”.