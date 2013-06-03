AKP’li Özdağ: Yavuz’un 40 bin Alevi’yi katlettiğine dair tek bir belge yoktur

Hülya Karabağlı / Ankara



AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, “Yavuz Sultan Selim Han’ın 40 bin kişiyi öldürdüğüne dair bunların hepsinin Kızılbaş, Bektaşi olduğuna dair hiçbir belge yoktur” dedi. Osmanlı’nın en ufak ayrıntıyı bile kayıt altına aldığını söyleyen Özdağ, “Şehzadesinin özelliklerini dahi çekinmeden akıl hastası, ayyaş olan insanının özelliklerini yazmayı dahi çekinmeyen büyük bir imparatorluk” şeklinde konuştu.

Manisa İl Başkanlığı’nın düzenlediği İl Danışma Toplantısı’nda konuşan Selçuk Özdağ, 3. Boğaz Köprüsüne Yavuz Sultan Selim adının verilmesini karşı çıkanları eleştirdi.

Yavuz Sultan Selim’in, Şah İsmail’i yendikten sonra 28 Kürt aşiretinin İstanbul’a gelerek Yavuz Sultan’a biat ettiğini, Osmanlı padişahına, “Şah İsmail bize büyük zulümler yaptı. Siz Şah İsmail’in defterini dürdünüz. Şimdi bizlere rahat bir ortam sağladınız. Biz Osmanlı’ya bağlıyız” dediklerini anlatan Özdağ, konuyla ilgili şunları söyledi:



‘40 bin Kızılbaş’ı öldürdüğüne dair belge yok’



“Osmanlı arşivlerine baktığımız zaman Alevi kelimesi 16. Yüzyılda ilk defa Osmanlı veya dış ülkelerin devlet kitaplarında veya arşivlerinde kullanılan bir isim. Ondan önce Bektaşiler, Kızılbaşlar veya Şia olarak değerlendirilen isimler mevcut. O bölgede Yavuz Sultan Selim Hanın 40 bin kişiyi öldürdüğüne dair bunların hepsinin Kızılbaş, Bektaşi olduğuna dair hiçbir belge yoktur. Osmanlı’da en ufak ayrıntı dahi kayıt altına alınırdı. Şehzadesinin özelliklerini dahi çekinmeden akıl hastası, ayyaş olan insanının özelliklerini yazmayı dahi çekinmeyen büyük bir imparatorluk.

Şayet Yavuz Sultan Selim Hanın Alevileri katlettiğini Osmanlı veya İran arşivlerinde bulabilirlerse belgelerle çıksınlar konuşsunlar. İspat edemezlerse iftiracıdırlar, müfteridirler, Müfterilerin suçunu ve cezasını herkes bilir. Yavuz Sultan Selim döneminde Türk hükümdarı Şah İsmail’i yendikten sonra 28 aşiret Kürt reisi İstanbul’a gelerek Yavuz Sultan Selim Hana biat etmişlerdir. “Şah İsmail bize büyük zulümler yaptı. Siz Şah İsmail’in defterini dürdünüz. Şimdi bizlere rahat bir ortam sağladınız. Biz Osmanlı’ya bağlıyız” demişlerdir. 28 Aşiret Kürt reisi Osmanlı’ya bağlandıkları içinde o bölge yani şimdiki Irak, İran’ın bir kısmı, Mezopotamya’nın olduğu yerler, Maveraün nehrinin olduğu yerler tamamen Osmanlı topraklarına katılmıştır.”



Kızılbaşlar Osmanlı’nın seçkin askerleriydi



“Kızılbaşlar Osmanlı’nın seçkin askerleriydi. Hacı Bektaşi Veli’nin tasavvufuna, ümmetine mazhar olmuş kişilerdi. Aynı zamanda Bektaşilik Hacı Bektaşi Veli’ye olan Osmanlı Hanedanlarının saygısı nedeniyle çok fazla iltifat gören çok değerli bir tarikattı. Bir yoldu, bir okul ve ekoldü. Savaş meydanlarında Allah diyerek en önde ölen insanlardı. Bilgiye ve bilime önem veriyorlardı. Bu nedenle bugünkü medyanın olayı çarpıtması 3. Boğaz köprüsünün yapılacak olması ve bu yapılacak olan önemli köprüyü gölgede bırakmak için Yavuz Sultan Selim Han ismine takılmış olması büyük bir hatadır. Zarfı bıraksınlar mazrufla uğraşsınlar. “