T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP’li Şamil Tayyar’ın müdür olan kardeşi tepkiler sonrası istifa etti

Tayyar'ın İslahiye İlçesi Gençlik Hizmetleri ve spor İlçe Müdürlüğü görevine getirilmesi tepki toplamıştı

31 Ocak 2016 00:37

AKP Milletvekili Şamil Tayyar'ın kardeşi Şahin Tayyar gelen tepkilerden sonra İslahiye İlçesi Gençlik Hizmetleri ve spor İlçe Müdürlüğü görevinden istifa etti. İstifayı AKP'li Şamil Tayyar da doğruladı.
 

Ne olmuştu?
 

İslahiyeli olan AK Parti Milletvekili Tayyar’ın, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde polis memurluğu yapan ve seçim döneminde de görevlendirme ile korumalığını yapan kardeşi Şahin Tayyar, kurum değişikliği talebinde bulunduğu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün talebi ve Valilik oluru ile İslahiye’ye Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü olarak atanmıştı.

Polis memurluğundan geçiş yaptığı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde ilçe müdürü olarak geçen 26 Ocak Salı günü görevlendirmesi yapılan Şahin Tayyar, İslahiye’de makamına geçti ve tebrikleri kabul etmeye başladı.

ETİKETLER

şahin tayyarşamil tayyarmüdüristifaakptorpil

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24