AKP’li Şamil Tayyar’ın müdür olan kardeşi tepkiler sonrası istifa etti

AKP Milletvekili Şamil Tayyar'ın kardeşi Şahin Tayyar gelen tepkilerden sonra İslahiye İlçesi Gençlik Hizmetleri ve spor İlçe Müdürlüğü görevinden istifa etti. İstifayı AKP'li Şamil Tayyar da doğruladı.



Ne olmuştu?



İslahiyeli olan AK Parti Milletvekili Tayyar’ın, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde polis memurluğu yapan ve seçim döneminde de görevlendirme ile korumalığını yapan kardeşi Şahin Tayyar, kurum değişikliği talebinde bulunduğu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün talebi ve Valilik oluru ile İslahiye’ye Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü olarak atanmıştı.



Polis memurluğundan geçiş yaptığı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde ilçe müdürü olarak geçen 26 Ocak Salı günü görevlendirmesi yapılan Şahin Tayyar, İslahiye’de makamına geçti ve tebrikleri kabul etmeye başladı.