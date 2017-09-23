AKP'li Şamil Tayyar, MGK bildirisini böyle yorumladı: Sınır değişirse Musul ve Kerkük yolu gözükür

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) düzenlenecek "bağımsızlık referandumu"na ilişkin olarak "MGK bildirisinin tercümesi; Irak bölünür ve sınır değişirse Ankara anlaşması gereğince Musul ve Kerkük yolu gözükür" dedi.

Dün (22 Eylül 2017) "Kuzey Irak referandumu" gündemiyle toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) "henüz vakit varken" bağımsızlık referandumundan vazgeçmeye çağırmış; "tüm ikazlara rağmen bu referandumun yapılması halinde ikili ve uluslararası antlaşmalardan doğan Türkiye'nin hakkını mahfuz (saklı) tutulacağını" açıklamıştı.

Tayyar'ın paylaşımı şöyle: