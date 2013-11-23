AKP'li Şamil Tayyar ile Mehmet Baransu Twitter'da küfürleşti!

AKP'li Şamil Tayyar ile Taraf yazarı Mehmet Baransu dershane tartışması nedeniyle Twitter'dan küfürleşti!

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar ile gazeteci Mehmet Baransu arasındaki kavga bel altına indi. Baransu, Şamil Tayyar'ın Helin Avşar'la yaptığı röportajda çektirdiği fotoğrafları ortaya atarken Twitter'dan, "Şamil vekil er meydanından kaçma gerekçesini kıvraklık yaparak anlatmaya çalışıyor. Ahh Kıyak emeklilik sen 'adamı' ne hallere düşürürsün" diye yazan Baransu'ya Tayyar şöyle cevap verdi:

"Karısının bile tahammül edemeyip evi terk ettiği o ite cevap vermeyeceğim, it ürür salyası baki kalır, bir süre sonra hasetinden kudurur ölür. Ne hazindir cemaat ortalıkta salyalarıyla dolaşan bu itlere fırsat veriyor. Nerden gelirse gelsin, kime sırtını yaslarsa yaslasın şeref ve haysiyet cellatlarına pabuç bırakmam, o lafları yediririm!"

Bunun üzerine Baransu şunları yazdı:

"Asena milletvekili olsun. En azından göbeği açık kıvırıyor. Durum ifşa edilince Şamil vekilin kimyası bozuldu. Sağa sola saldırmaya başlamış. Hakan Fidan abinle birlikte gel Şamilim. O it lafını da sana yedireceğim. Helin Avşar’ın kelepçeli Şamili. Dansöz olmaktansa Allahın, milletin kıtmiri, iti, köpeği olmak şereftir."