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AKP'li Şamil Tayyar: İdris Naim Şahin'in aklı Uludere'ye ermez

‘Şahin’in bu kadar derin analizler yapacak ne bilgi birikimi vardır, ne de konuya vakıftır’

25 Kasım 2014 15:47

Hülya Karabağlı

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, “  Uludure’de MİT  görevlisi TSK’yi yanılttı” diyen  eski içişleri Bakanı İdris  Nami Şahin’e  yanıt verdi. Şahin’in katliamın yaşandığı dönemde bakan olduğunu hatırlatan Tayyar, “Bildikleri varsa  bunları o zaman paylaşması gerekirdi.  Kaldı ki;  İdris Naim Şahin’in aklı bu işlere çok ermez.  Kendisine uzatılan belgeleri okumaya çalışan onları kamuoyu ile paylaşmaya çalışan bir bakandır” dedi.

 

‘Paralel yapının’ kuşattığı bakan’

 

  Tayyar’ın  İdris Naim Şahin’e ilgili  T24’e değerlendirmeleri şöyle:

İradesi olan,   inisiyatifi kullanabilen biri değildi. Tamamen  ‘paralel  yapının’ ın kuşatması altında gölge  bir bakandı sadece.  Onun için bu kadar derin analizler yapabilecek ne  birbilgi birikimi var  ne  konuya vakıftır.

Ben Uludere olayını  çok  yönlü  bir tezgah olarak  değerlendiriyorum.  Bunun içinde birden fazla odak var.   PKK,  derin devletin uzantıları var. PKK içerisinde   bazı yabancı istihbarat örgütleriyle bağlantılı  odaklar var. Bölgeye,  hakim olan yabancı istihbarat örgütlerinin  parmağı var.  Dolayısıyla  bu çok  yönlü araştırmaya muhtaç  bir konu. Çözüm  sürecini ortadan kaldırmaya ve hükümete  yeni bir istikamet vermeye  yönelik bir operasyondu.

 

Ne demişti? 

 

İdris Naim şahin, dün düzenlediği basın toplantısında Roboski katliamıyla ilgili olarak, “MİT tarafından gönderilen yazılar ve üst düzey MİT görevlisi tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri telefonla bizzat aranarak, Bahoz Erdal’ın hudut hattını geçmekte olduğu bildirilmiştir. Silahlı Kuvvetler’in yetkilileri, bilginin doğru olup olmadığını defaatle sormasına rağmen, MİT yetkilisi ısrarla bilginin doğruluğunu teyit etmiştir. Sonuçta, MİT’ten gelen birden fazla resmî istihbarat raporları ve telefon bilgileri üzerine maalesef Uludere olayı yaşanmıştı” demişti.

 

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