AKP'li Şamil Tayyar: İdris Naim Şahin'in aklı Uludere'ye ermez

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, “ Uludure’de MİT görevlisi TSK’yi yanılttı” diyen eski içişleri Bakanı İdris Nami Şahin’e yanıt verdi. Şahin’in katliamın yaşandığı dönemde bakan olduğunu hatırlatan Tayyar, “Bildikleri varsa bunları o zaman paylaşması gerekirdi. Kaldı ki; İdris Naim Şahin’in aklı bu işlere çok ermez. Kendisine uzatılan belgeleri okumaya çalışan onları kamuoyu ile paylaşmaya çalışan bir bakandır” dedi.

‘Paralel yapının’ kuşattığı bakan’

Tayyar’ın İdris Naim Şahin’e ilgili T24’e değerlendirmeleri şöyle:

İradesi olan, inisiyatifi kullanabilen biri değildi. Tamamen ‘paralel yapının’ ın kuşatması altında gölge bir bakandı sadece. Onun için bu kadar derin analizler yapabilecek ne birbilgi birikimi var ne konuya vakıftır.

Ben Uludere olayını çok yönlü bir tezgah olarak değerlendiriyorum. Bunun içinde birden fazla odak var. PKK, derin devletin uzantıları var. PKK içerisinde bazı yabancı istihbarat örgütleriyle bağlantılı odaklar var. Bölgeye, hakim olan yabancı istihbarat örgütlerinin parmağı var. Dolayısıyla bu çok yönlü araştırmaya muhtaç bir konu. Çözüm sürecini ortadan kaldırmaya ve hükümete yeni bir istikamet vermeye yönelik bir operasyondu.

Ne demişti?

İdris Naim şahin, dün düzenlediği basın toplantısında Roboski katliamıyla ilgili olarak, “MİT tarafından gönderilen yazılar ve üst düzey MİT görevlisi tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri telefonla bizzat aranarak, Bahoz Erdal’ın hudut hattını geçmekte olduğu bildirilmiştir. Silahlı Kuvvetler’in yetkilileri, bilginin doğru olup olmadığını defaatle sormasına rağmen, MİT yetkilisi ısrarla bilginin doğruluğunu teyit etmiştir. Sonuçta, MİT’ten gelen birden fazla resmî istihbarat raporları ve telefon bilgileri üzerine maalesef Uludere olayı yaşanmıştı” demişti.