AKP’li Şamil Tayyar hakkında fezleke hazırlandı

TBMM’ye yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması için 51 yeni fezleke geldi. Fezlekelerin büyük kısmı HDP’li vekiller için hazırlandı. AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar için de bir fezleke var.

Gazete DuvaR’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre, 9 ve 10 Mayıs tarihlerinde Meclis Başkanlığı’na sunulan fezlekelerden 44’ü 29 HDP milletvekiline ait. Cezaevinde bulunan HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş hakkında 2 yeni fezleke Meclis’e gönderilirken, tutuklu bulunan milletvekilleri Ferhat Encü, Burcu Çelik, Çağlar Demirel ve Ayhan Bilgen’le ilgili yeni fezlekeler de Meclis’e sunuldu.

Meclis’e gönderilen fezlekelerin içinde 6 CHP milletvekilli de yer aldı. Hakkında fezleke düzenlenen CHP milletvekilleri Şafak Pavey, Gürsel Tekin, Hilmi Yarayıcı, Enis Berberoğlu, Sezgin Tanrıkulu ve Mahmut Tanal oldu.

47 fezleke içinde tek AKP'li siyasetçi AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar oldu.

Kardeşi tutuklu Dişli için de hazırlanmıştı

2 Mayıs’ta AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Şaban Dişli’nin dokunulmazlığının kaldırılması istenmişti. Şaban Dişli’nin kardeşi, eski Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Dönüşüm Başkanı Tümgeneral Mehmet Dişli, 15 Temmuz darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle tutuklu bulunuyor. Mehmet Dişli’nin darbe girişimini planlayan ‘Yurtta Sulh Konseyi'nin üyesi olduğu ifade ediliyor.