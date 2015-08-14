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AKP'li Şamil Tayyar: Bazı CHP'liler Başbakan'ımıza havlamaya başlamış, hoşttt...!

Şamil Tayyar, koalisyon görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması sonrasında CHP'li milletvekillerini hedef aldı

14 Ağustos 2015 11:50

Başbakan Ahmet Davutoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki koalisyon görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması sonrasında AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, kişisel Twitter hesabından CHP'li milletvekillere ağır sözler sarf etti.

"CHP, MHP, paralel, HDP, PKK, sol örgütler, Doğan Grubu, Istanbul dükalığı,İran, Suriye, İsrail ve yancıları karardan rahatsız. Allah korumuş" diye yazan Şamil Tayyar, devamında ise "Vekil görünümlü bazı CHP'liler Başbakanımıza havlamaya başlamış! Hoşttt..." ifadelerini kullandı.

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