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AKP'li Şamil Tayyar: Anlaşılan o ki, 15 Temmuz'un gerçek hikâyesi için biraz daha bekleyeceğiz

Darbe Komisyonu, taslak raporunu dün açıklamıştı

27 Mayıs 2017 14:20

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun dün (26 Mayıs 2017) açıkladığı "taslak" raporla ilgili olarak sosyal medya hesabında dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Tayyar, "Anlaşılan o ki 15 Temmuz'un gerçek hikayesi için biraz daha bekleyeceğiz. Sabır" ifadesini kullandı. 

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik olarak başlatılan soruşturmaların "siyasî kanada uzanmadığı" yolundaki eleştiriler devam ediyor.

Söz konusu eleştirilere dün cevap veren komisyon başkanı Reşat Petek, "Gerçekten FETÖ ile ilgili tespitlerde sadece herhangi bir siyasi parti ile irtibatlı, ona yakın, diğerlerinden uzak bir tespitte bulunmadık. İktidardaki partilere yakın davranıp, devlet üst organlarına sızmak için siyaseti kullanma yoluna gittikleri anlaşılmaktadır" dedi. Petek, darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen'in CHP'ye 1967 yılında 5 bin lira bağışta bulunduğunu söyledi.

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İlgili belgenin sahte olduğunu savunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ise "Bu belge internet satış sitelerinde koleksiyoncular tarafından asılan boş makbuzların temin edilerek sonradan üzerine doldurulması sonucu elde edilmiştir.  Bu kadar ahmakça ve vicdansızca ahlaksızca bu iftiranın atılmasını kınıyoruz. Bu iftirayı yargıya taşıyacağız" diye konuştu. 

 

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