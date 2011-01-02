AKP'li Şahkulubey: Modernleşme adına özümüzü kaybediyoruz

T24 - Mardin'de, Belediye tarafından düzenlenen dualı, sema gösterili alternatif yılbaşı kutlamasında konuşan AKP Mardin Milletvekili Gönül Bekin Şahkulubey, yılbaşı süslemesi yapan Mardinli esnafa sitem ederek, “Modernleşme adına özümüzü kaybediyoruz” dedi.

Mardin Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Atatürk Kültür Merkezi’nde dün gece alternatif yılbaşı kutlaması, düzenlendi. Kutlama programına, AKP Mardin milletvekilleri Gönül Bekin Şahkulubey ve Cüneyt Yüksel ile Belediye Başkanı AKP'li Mehmet Beşir Ayanoğlu ile partililer katıldı.

Rıfat Albay'ın Kuran-ı Kerim okuması ve Mahmut Durgun ile Murat Belet'in sema gösterisinden sonra Ahmet Kemal Bacak ilahi konseri verdiği gecede konuşan AKP Mardin Milletvekili Gönül Bekin Şahkulubey, yılbaşı nedeniyle işyerlerini süsleyen esnafa tepki göstererek, “Benim bir acım var. Belki bazıları, biraz radikal bulacak ama bizdeki en büyük tehlike nedir biliyor musunuz? Bir modernizm havası ile bugünde de ben şehirde gezdiğimde bazı dükkanlardaki o süsleri gördüğümde üzüldüm. Çünkü biz modernleşelim diye özümüzü kaybetmememiz lazım. Ama ne yazık ki her geçen gün özümüzden biraz daha uzaklaşıyoruz. Özümüzü yakalama adına Mardin Belediyemiz’e böyle bir gecede Kuran-ı Kerim'li açılışı yapılan bu program da duaların edildiği, ilahilerin söylendiği bir geceye vesile olduğu için tekrar Mardin adına teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Mardin’de son dönemde yapılan yeniliklerin yanında vatandaşları kendi gelenek ve göreneklerinden kopmamaya davet eden Şahkulubey, “Biraz önce okunan Kuran-ı Kerim hürmetine yeni yılın başta İslam alemine bu alemde eziyet çeken, çile çeken insanlarımızın kurtuluşuna, özünde başta ilimizde, ülkemizde ve bütün dünyaya hayırlar getirmesine temenni ediyorum. Bugünü dualarla geçirelim. Buradaki herkesin özlemi hak ettiğimiz yere gelelim. Ama özümüzü, geleneklerimizi, göreneklerimizi kaybetmeden modernleşelim” diye konuştu.



