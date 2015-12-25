AKP'li Şahin'den HDP'ye: Başka ülkede olsa hakkında kapatma davası açılır

HDP’yi ve Eş Başkan Selahattin Demirtaş’ı “teröre destek vermekle” suçlayan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, "TBMM Başkanlığı, Anayasa Komisyonu’nda görev yapmış, 20 yılı aşkın bir süredir parlamentoda bulunan biri olarak ifade ediyorum ki şu anda HDP yöneticilerinin, başta Demirtaş’ın açıklamaları başka bir demokratik ülkede yapılmış olsa o siyasi parti hakkında derhal kapatılma davası açılır ve kapatılırdı” dedi.

Yapılan Anayasa değişikliği sonrasında Türkiye’de parti kapatmaların yasaklandığını hatırlatan Şahin, "Avrupa Birliği’nin en güçlü demokrasisine sahip ülkesinde dahi terörü ve terör örgütlerini desteklediğini açıkça ilan eden hiçbir siyasi parti yaşatılamaz. Lütfen tercihinizi yapın. Terör mü, siyaset mi?” diye konuştu.

"Demokratik düzen sizi daha fazla sırtında taşıyamayabilir”

"HDP’nin öz yönetim uygulamasını Meclis’te gerçekleştiremediği için teröre destek verme yoluna gittiğini” savunan Mehmet Ali Şahin, “Meclisin eski başkanlarından biri olarak uyarıyorum. Siyasi parti olmanın kıymetini bilin. Türkiye'deki demokratik düzenin kıymetini bilin. Terörle aranıza mesafe koyun. Aksi halde Türkiye'deki ne kadar güçlü olursa olsun demokratik düzen sizi daha fazla sırtında taşıyamayabilir” ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, HDP yöneticilerinden terörle arasına mesafe koymasını isteyerek, "Teröre destek verirseniz, terör yolunu tercih etmeye devam ederseniz sizin siyasi parti olma vasfınız kendiliğinden ortadan kalkar. Terörle aranıza mesafe koyun. Aksi halde Türkiye'deki ne kadar güçlü olursa olsun demokratik düzen sizi daha fazla sırtında taşıyamayabilir" dedi.

"Siyasi partiler terör yoluna baş vurmazlar, terör örgütleriyle işbirliği yapmazlar"

Karabük'ün Eflani İlçesi Hacıağaç Köyü'nü ziyaret eden AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, şunları söyledi:

"Ancak siyasi partiler de düşüncelerini, programlarını sadece siyasi yolla hayata geçirmenin mücadelesi içerisinde olacaklar. Bakın şu anda Türkiye’de faaliyette bulunan bir siyasi parti var HDP. Siyasi partiler terör yoluna baş vurmazlar, terör örgütleriyle işbirliği yapmazlar. Terör örgütlerinin siyasi uzantısı içerisinde olamazlar. Bakın şu anda Cizre’de, Şırnak’ta, Diyarbakır’da terör örgütü elemanları güya 'öz yönetim kurma' adına sokakları işgal ediyorlar, hendekler kazıyorlar. 'Burası bize aittir' diye eylemler yapıyorlar. Bir siyasi parti bu eylemlere destek veriyor, 'iyi yapıyorlar' diyor. Bunları ortadan kaldırmak için, orada yaşayan vatandaşlarımızın huzurunu temin etmek için o hendekleri kapatmaya, militanları etkisiz hale getirmeye çalışan güvenlik güçlerimize parlamentoda, şurada, burada yaptığı konuşmalarda adeta hakaretler yağdırıyorlar.

"Türkiye’deki demokratik düzenin kıymetini bilin"

Ey HDP yöneticileri; Eğer gerçekten düşüncelerinizi siyasi yolla hayata geçirme amacıyla kurulmuş bir siyasi partiyseniz terör yoluyla bunu asla yapamazsınız. Çünkü siyaset siyasi yolla görüşlerini parlamentoya getirerek, yasalaştırarak amaçlarına ulaşabilecek siyasi organlardır. 'Hayır, biz hem siyasi bir parti olacağız hem de silahlı mücadele yolunu seçerek amaçlarımızı gerçekleştireceğiz' diyorsanız buna hiçbir demokratik ülke müsamahakar davranamaz. TBMM Başkanlığı, Anayasa Komisyonu’nda görev yapmış, 20 yılı aşkın bir süredir parlamentoda bulunan biri olarak ifade ediyorum ki şu anda HDP yöneticilerinin, başta Demirtaş’ın açıklamaları başka bir demokratik ülkede yapılmış olsa o siyasi parti hakkında derhal kapatılma davası açılır ve kapatılırdı. Sayın Demirtaş’a ve HDP yöneticilerine sesleniyorum; Türkiye’deki demokratik düzenin kıymetini bilin. Başka bir demokratik ülkede, hatta Avrupa Birliği’nin en güçlü demokrasisine sahip ülkesinde dahi terörü ve terör örgütlerini desteklediğini açıkça ilan eden hiçbir siyasi parti yaşattırılamaz. Lütfen tercihinizi yapın. Terör mü, siyaset mi? Siyasi yolla düşüncelerinizi gerçekleştiremeyeceğinizi düşünüyorsanız o halde ikna yoluna gideceksiniz."

"Uyarıyorum; siyasi parti olmanın kıymetini bilin, demokratik düzenin kıymetini bilin"

AKP olarak Türkiye’nin Başkanlık sistemine geçmesini istediklerini vurgulayan Şahin, şunları söyledi:

"Ama şu anda parlamentoda başkanlık sistemine geçilecek gücümüz yok. Çünkü 330 üzerinde milletvekili olmamız lazım. Şu anda 317 milletvekilimiz var. 1 tanesi de Meclis Başkanı 316. Peki bunu gerçekleştirmek için biz terör yoluna baş vuruyor muyuz? Hendekler kazıyor muyuz? Birilerinin eline silah mı veriyoruz bunu gerçekleştirmek için? Siyasi yolla parlamentoda diğer siyasi partileri ikna etmek suretiyle önümüzdeki hafta genel başkanımız siyasi partileri ziyaret edecek. Yeni anayasa ile ilgili düşüncelerini paylaşacak. Ne düşündüğünü söyleyecek ve destek isteyecek. Siyasetçinin yolu budur. Siyaset yoluyla ülkeye hizmet etmek isteyenlerin bunun dışında başka bir yolu yoktur. Amacımıza ulaşırız, ulaşamayız, ikna ederiz, edemeyiz. Milletimizle bunu paylaşırız, bir başka seçimde tekrar gündeme getiririz. Ama 'Ben bu öz yönetimi gerçekleştirmek için yola çıktım. Bunu parlamentoda gerçekleştiremiyorum' düşüncesiyle gidip teröre destek verirseniz, terör yolunu tercih etmeye devam ederseniz sizin siyasi parti olma vasfınız kendiliğinden ortadan kalkar. O bakımdan bu siyasi partinin yöneticilerini meclisin eski başkanlarından biri olarak uyarıyorum. Siyasi parti olmanın kıymetini bilin. Türkiye'deki demokratik düzenin kıymetini bilin. Terörle aranıza mesafe koyun. Aksi halde Türkiye'deki ne kadar güçlü olursa olsun demokratik düzen sizi daha fazla sırtında taşıyamayabilir."