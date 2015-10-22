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AKP'li Şahin: Güvenlik güçleri terörle mücadele için kağıt istedi, Davutoğlu istifasına rağmen imzaladı!

"Davutoğlu çekinmeden 'ben istifa etmiş dahi olsam' diyerek..."

22 Ekim 2015 13:22

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, "Türkiye'de en kapsamlı terör mücadelesi istifa etmiş bir hükümet döneminde yapıldı" dedi. Şahin, Memur-Sen Çankırı Şubesi'nce bir otelde düzenlenen "Çankırı Buluşması"nda yaptığı konuşmada, Güvenlik güçlerinin PKK'yla mücadele noktasında Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan imzalı kağıt istediğini ve Başbakan Davutoğlu'nun da çekinmeden imzayı attığını anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Bakın terörle mücadelede en kapsamlı mücadele istifa etmiş olan bir hükumetin başbakanının talimatıyla başladı ve yürüyor. Demek ki istifa etmiş olan bir hükümet bile olsa hükümet boşluğu olmaması için her türlü gayreti gösterdik. Güvenlik güçleri terör örgütüyle mücadele için Sayın Başbakan'dan imzalı kağıt istediler. O da çekinmeden 'ben istifa etmiş dahi olsam Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanıyım' demiş ve imzayı atmıştır. Şu anda terörle mücadeleler bu imzanın sonucu olarak böylesine kapsamlı yapılıyor. Terör örgütü tarihinin en zor anlarını yaşıyor, 2 binden fazla militan etkisiz hale getirildi. Kandil'deki, o yöredeki teçhizat yerleri bir bir yok edildi. Bundan taviz yok, bundan dönüş yok. Bu belayı Türkiye'nin sırtından mutlaka atacağız."

 

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