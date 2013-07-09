AKP'li Şahin: Esnafın hukuk çerçevesinde yapmış olduğu bir eylem



TBMM Genel Kurul'unda konuşan AKP Çankırı Milletvekili İdris Şahin’in, Taksim’de göstericilere palayla saldıran kişiyle ilgili mahkeme kararını değerlendirirken, "Oradaki esnafın hukuk çerçevesinde yapmış olduğu bir eylem" dedi. Şahin’in sözleri Genel Kurul’da tartışmalara neden oldu. Radikal'den Tarık Işık'ın haberine göre, Genel Kurul’da CHP’nin, gözyaşartıcı gazların etkilerinin araştırılması ile ilgili önergesinin gündeme alınmasına ilişkin talebi görüşülürken konuşan İdris Şahin şunları söyledi:

'Hukuk çerçevesinde eylem'

"Polis, görevini yaparken Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’na uygun olarak görevini yapmaktadır. Bunun dışında, oradaki bir toplumsal olayı bastırmak için görevini yapan polis memuruna, iktidarın emir verdiği yönündeki bir beyanı burada, Genel Kurul’da ifade etmek bir haksızlıktır ve gerçeğin tamamen tersine ve hilafına bir beyan olarak burada değerlendiriyoruz. Asla ve asla bizler, kimsenin görevini yaparken onlara müdahil olmuyoruz. Özellikle de şu son günlerdeki yargıya intikal etmiş bir konuyla alakalı, oradaki esnafın içinde bulunduğu haleti ve ruhiyeyi en iyi anlaması gerekenler sizlersiniz, 'Alandayız' diyorsunuz. Gezi Parkı eylemleriyle birlikte ben bu kürsüden daha önce de ifade ettim. Sadece oradaki göstericileri değil oradaki bir esnafı da bir dinleyin, esnafın mağduriyetlerini de görün, ondan sonra çıkıp bu kürsüden onların adına da bir şeyler ifade edin istiyoruz ama biz sizlerden bunu maalesef göremiyoruz. Şimdi, oradaki esnafın hukuk çerçevesinde yapmış olduğu bir eylemi yargıya da müdahale etmek suretiyle burada Hükümet’e yansıtmak ve Hükümet’in sanki bu kişileri tutuklamadığı gibi bir söylem içerisine girmenin de haksızlık olduğuna inanıyorum."

'Palalı demokrasiyi savunuyor'

Bu sözler üzerine ayağa kalkan MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, "Bunu kınıyorum. Şiddeti meşrulaştıran, palayı meşrulaştıran vatandaşları birbirlerine tahrik etmek anlayışının bir tezahürü olduğunu düşünüyorum" dedi. Yeniden kürsüye gelen Şahin ise, "Yargıya intikal etmiş ve Anayasa’nın 138’inci maddesi çerçevesinde burada bir değerlendirme yapılamayacağı ortadadır. Onun haricinde asla ve asla kişilerin yapmış olduğu eylemlerin hukuka uygun olup olmadığını denetleme yetkisine bizler sahip değiliz" dedi. Vural ise, "Bakın, bu sözleri geri almayan bir düşünce, doğrudan doğruya o eylemi meşrulaştırıyor" diye tepkisini sürdürdü.

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi de Şahin’den özür veya düzeltme gelmediğini belirterek, "O evde zor zapt edilen yüzde 50’nin tezahürüdür bunlar zannediyorum. Sayın Başbakan ve onun arkadaşları bir palanın arkasına düşmüş, palalı bir demokrasiyi savunmaktadır. Kendilerini kınıyorum" dedi. Hamzaçebi, Şahin’in ayrıca yerinden laf atarak, "Düne kadar tutuklamanın istisna olması gerektiğini söylüyordunuz. Şimdi ne oldu?" dediğini söyledi.

AKP'den İtiraz

AKP Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli ise, Hamzaçebi’nin "Palalı demokrasi" sözüne itiraz etti. Bu ifadeyi çok çirkin bulduğunu söyleyen Canikli, "Palanın, kaba kuvvetin, kargaşanın, sokakları terörize etmenin bugün ve geçmişte kim tarafından son derece uzmanlıkla kullanıldığı biliyoruz" dedi. Sözlerine 'açıklık' getiren AKP’li Şahin şöyle konuştu:

"Bizim böyle bir cümledeki muradımız, hukuk dışındaki bir eylemi sadece bize mal etmek ve Hükümet’i sanki bu hadiselerin destekçisiymiş gibi göstermenin yanlış olacağını ifade ettim. Tutuklama, istisnai bir kurum olarak işletilmelidir. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nda da hangi hâllerde tutuklanılacağına ve tutuklama tedbirine başvurulacağı, son derece açık ve net bir şekilde belirtilmiştir."

CHP’li Akif Hamzaçebi, "Esnafın 'hukuk çerçevesinde yaptığı bir eylem' cümlesiyle 'hukuk dışı eylem' arasında fark var" diyerek itiraz ederken Canikli, Şahin’in sözlerini "düzelttiğini" savundu. Muhalefetin itirazlarının devam etmesi üzerine Şahin, "Herkes benim ne demek istediğimi anladı, sen anlamadıysan ne yapalım?" diye konuştu.