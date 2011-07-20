AKP'li Şahin: Başbakan'a dokunmak bile bence ibadettir

T24

AKParti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, seçim bölgesi İnegöl İlçesi’nde partililere çalışmalarından ve kendisini Ankara’da ziyaret etmelerinden dolayı teşekkür yemeği verdi. Atış Poligonu’ndaki yemekte konuşan Şahin, seçimlerin ardından mazbatalarını aldıklarını, diğer partiler gibi sonradan yemin etmediklerini söyledi. Şahin kendisine, Plan Bütçe Komisyonu’nda ve parti yönetiminde önemli görevler verildiğini belirterek, geçtiğimiz hafta Ankara’ya gelerek kendilerini ziyaret edip ’Hayırlı olsun’ diyen Ak Parti İnegöl İlçe Teşkilatı’na da teşekkür etti.Kendisini onure eden arkadaşlarının Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile 5 dakika da olsa görüşüp ellerini sıktıklarını belirten Şahin, "Geçen hafta ilçe teşkilatından 16 -17 arkadaşımız Ankara’yı ziyaret etti. Ben çok memnun oldum. Gönül isterdi ki daha çok arkadaşımız gelsin. Gelen arkadaşlarla birlikte sayın Başbakanımızla 5 dakikalığına bile olsa sohbet etmek imkanı bulduk. Fotoğraf çektirme imkanımız oldu. Teşkilattaki arkadaşlarım sayın Başbakanımıza yakınen sorular sordular, elini sıktılar. Sayın Başbakanımıza dokunmak bile inanın bence ibadettir. Ben bunu söylüyorum. Çünkü varlığı ile bile bizlere enerji veriyor. Çalışma tempomuz ne kadar yoğun olursa olsun artması için enerji veriyor."