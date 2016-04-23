AKP’li Reyhanlıoğlu’ndan CHP’li Altıok’a: Saray kadar başınıza taş düşsün!

TBMM Genel Kurulu’nda CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, Ergenekon davasıyla ilgili konuşurken Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan’a ‘Saray sakini’ deyince kadınların ağırlıkta olduğu AKP gurubunu kızdırdı. Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Altıok’a, “Saygı göstermeyi öğreneceksiniz önce”, Isparta Milletvekili Sait Yüce, “Saray sakini değil, onun adı ‘Sayın Cumhurbaşkanı”, İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, “Cumhurbaşkanına muntazam bir şekilde hitap etmeyi öğrenin” dedi. AKP’lilerin sataşmasına aldırmadan konuşmasını sürdüren Altıok’un, “Adalet ‘çözüm süreci" gibi buzdolabında değil, topyekûn derin dondurucuda. Artık adalet adliyelerde değil, saray güdümlü adalet saraylarında katlediliyor’ deyince Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu, “Saray kadar başınıza taş düşsün” dedi.

CHP’li Zeynep Altıok, konuşmasında "Ergenekon’un savcısıyım" diyen Erdoğan'a “Yıllarca hayatını çaldığınız herkesten özür dilemek zorundasınız” dedi.

Altıok’un Meclis tutanaklarına geçen konuşmasında şunları ifade etti:

Sayın Başkan, değerli vekiller; sizlere bir haberim var: "Ergenekon" diye bir örgüt yokmuş. Oysa ne faydalı bir çuvaldı; sevmediklerinizi, fikrine katılmadıklarınızı, karşıt görüşte bulduklarınızın tamamını o çuvala bir bir atıveriyordunuz. Milyonlarca sayfa gizli tanık iftirası üzerinden düzenlenmiş, "iddianame" bile denilemeyecek deli saçmalıklarıyla yaratılmış bir düzmece davanın aslında boşu boşuna zaman tüketmek, boşu boşuna insanların hayatlarını çalmak için ortaya atıldığı aşikâr.

Uğur Mumcu cinayetinden Sivas katliamına kadar neleri koymak istemediniz ki o çuvalın içine. Oysa gerçek failler bulunsun diye, tüm partilere eşit mesafede duran, öldürülmüş aydınların evlatlarının bir araya gelerek kurmuş oldukları Toplumsal Bellek Platformu "Araştırma komisyonları kurulsun, faili meçhul siyasi cinayetler aydınlatılsın" dediğinde, o komisyonları bu Mecliste bulunan tüm partilerin "evet" oylarına rağmen, salt AKP oylarıyla reddedenler de sizlerdiniz.

Şimdilerde, devletin en tepesindeki saray sakini başta olmak üzere, hepiniz "Aldatıldık" diyorsunuz

Evet, madem Ergenekon yokmuş, yeni davalar yaratmak gerekliymiş, değil mi?

Yarın da kalkacaksınız "Meğerse gazeteciler casus değilmiş." diyeceksiniz.

Yarın da kalkacaksınız "Meğerse akademisyenler terörist değilmiş." diyeceksiniz, "Meğerse onlar bilim üreten onurlu insanlarmış." diyeceksiniz, "Biz aldatıldık." diyeceksiniz.

"Deli saçması ifadelere inanarak aldatıldık ama delillere inanarak gerçekleri yazan gazetecilerin haberlerine inanmadık." diyeceksiniz.

Hatırlar mısınız, bir zamanlar katliamlar üzerinden siyaset yaparken "Literatürde varsa özür dileriz." diyen bir Başbakan vardı. Ben yine haber veriyorum arkadaşlar, evet, literatürde var, buyursunlar özür dilesinler, bugün özür günüdür. Buyursunlar özür dilesinler. Yetmez ama evet, devamının da olması gereklidir. Çünkü özür yetmez, çünkü hayatlarını çaldığınız insanların, intihara mecbur ettiğiniz, intihar etmek zorunda bıraktığınız, tecritlerde işkence ettiğiniz gazetecilerin, salt babasını ziyarete gitti diye terörist muamelesi yaparak elbisesini delik deşik ettiğiniz küçücük çocukların, ailelerin vebali üzerinizde, onlardan da özür dilemek zorundasınız.

Yıllarca hayatını çaldığınız herkesten özür dilemek zorundasınız.

Tutanaklara yansıyan cevaplar şöyle:

AYŞE SULA KÖSEOĞLU (Trabzon) - Ya bizden çalınan hayatlar? Nerede?

ZEYNEP ALTIOK (Devamla) - Evet, sizden çalınan hayatlar, değil mi?

AYŞE SULA KÖSEOĞLU (Trabzon) - Evet, empati yapmayı bilelim.

ZEYNEP ALTIOK (Devamla) - Doğru söylüyorsunuz. Ben de o yüzden özür yetmez diyorum, başkalarından çalınan hayatların özrünü dilemeyenler, kendilerine özür beklemeyi hak etmiyorlar diyorum.

Evet, bugün ülkemizde adalet "çözüm süreci" gibi buzdolabında değil, topyekûn derin dondurucuda arkadaşlar. Artık adalet adliyelerde değil, saray güdümlü adalet saraylarında katlediliyor.

İşte, bugün iki tane dava görülüyor Çağlayan Adliyesinde, ikisi de yarın "Aldatıldık." diyeceğiniz davalar.

Onca yolsuzluk varken, onca haksızlık, onca şiddet varken "Sadece bize dokunulmasın ama biz herkese dokunalım." diyorsunuz, yeni çuvallara atacak yeni kurbanlar arıyorsunuz. Âdeta, bir cadı avı gibi, yepyeni kurbanlara ihtiyaç duyuyorsunuz.

Ensar Vakıflarında dokunulan çocukların adaleti yerine, âdeta bir cadı avında, yeni kurbanlar peşindesiniz.

İnsanlık suçlarında zaman aşımını kutsayarak katillere müjdeleyen dönemin Başbakanına sesleniyorum: Evet, literatürde özür de var, yargılanma da var. Kendisi özürle başlasın, hayırlıdır, hepinize hayırlı olsun.